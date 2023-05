MotoGP, Aleix Espargaró: “Sappiamo cosa ci frena”

Il team ufficiale Aprilia è finora in ritardo rispetto alle aspettative della preseason MotoGP. Aleix Espargaró e Maverick Vinales sono però convinti che sia solo “questione di tempo” prima che Aprilia passi al comando. Tra i due un solo podio, quello di Maverick conquistato nella gara di apertura a Portimao, ma nelle prove libere hanno dato prova che la RS-GP23 può recitare un ruolo primario.

Espargaró fiducioso per la stagione MotoGP

Nel venerdì di Jerez le Aprilia erano al primo e secondo posto, ma le buone impressioni devono tradursi in buoni risultati nella Sprint e in gara. Aleix Espargaró è caduto nella sfida breve del sabato e ha centrato un quinto posto in gara a 5″dal vincitore Francesco Bagnaia. “Siamo stati di nuovo veloci, ma sappiamo anche cosa ci impedisce di sviluppare tutto il nostro potenziale in gara“, ha analizzato il Capitano di Noale. La classifica rischia di diventare una condanna: tredicesimo con 29 punti. Nella classifica a squadre, il costruttore veneto è solo terzo dietro a Ducati e KTM.

Non manca la fiducia nel potenziale di questa moto, “Aprilia sta lavorando molto per migliorare la RS-GP. Non abbiamo bisogno di fare cambiamenti drastici perché la moto funziona già molto bene. È solo una questione di tempo e piccoli dettagli nelle aree giuste. Le Mans è una pista difficile – sottolinea il veterano della MotoGP -, ma sono fiducioso che lotteremo di nuovo per i primi posti“. Nei giorni scorsi Aleix ha accennato al possibile ritiro al termine della stagione 2024, solo dei risultati da podio potrebbero fargli cambiare idea.

Vinales suona la carica

Al centro del progetto Aprilia prenderà posto il più giovane Maverick Vinales. Alla vigilia del GP di Francia è quinto in classifica generale con 48 punti, a -39 dal leader e campione in carica Francesco Bagnaia. “Abbiamo lavorato intensamente durante i primi weekend di gara. La moto ha una base solida e abbiamo cercato di eliminare i punti deboli. Penso che abbiamo fatto ulteriori progressi a Jerez, ma non è facile. Il livello è estremamente alto, quindi una posizione di partenza migliore o peggiore rende la gara completamente diversa. È giunto il momento per noi di sviluppare il nostro pieno potenziale“.

Foto: MotoGP.com