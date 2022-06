Aleix Espargarò ha dovuto saltare la tradizionale conferenza stampa del giovedì. E’ arrivato nel paddock MotoGP ad Assen con un certo ritardo, a causa di un problema al jet privato che aveva noleggiato insieme a suo fratello Pol. Il contrattempo ha dato vita ad una simpatica scenetta, con Fabio Quartararo che lo chiama e il pilota Aprilia risponde in videochiamata. A dimostrazione del bellissimo rapporto tra i due che si giocano il Mondiale, oltre ad essere vicini di casa. “Le nostre porte, sulla stessa strada, saranno a 30 o 40 metri. I miei bimbi quando vanno in giro in bici passano a salutare Fabio…“.

Il riscatto di Aleix Espargarò

Intanto tra Quartararo e il maggiore dei fratelli Espargarò c’è un gap di 34 punti in classifica, ma l’alfiere Aprilia potrebbe già ritenersi soddisfatto per i risultati fin qui ottenuti. Con 138 punti ha già raggiunto il suo record, ha ottenuto la prima vittoria in MotoGP con Aprilia, ma da qui a Valencia vuole togliersi altre soddisfazioni. Di recente ha rinnovato con la Casa di Noale per un altro biennio, anche se più volte in passato era sul punto di lasciare per mancanza di risultati. “Soprattutto nell’inverno 2019. Arrivavamo sempre a 30” dai primi, c’erano gli stessi problemi degli anni precedenti: non vedevo la luce“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. Poi l’arrivo di Massimo Rivola in squadra ha dato una svolta storica all’ambiente Aprilia, portando qualche ingegnere, riorganizzando il lavoro e motivando tutti.

Il sogno del titolo MotoGP

Quando ha firmato con la Casa veneta nel 2017 non avrebbe mai immaginato che fosse necessario tutto questo tempo prima di ambire alle zone da podio. Oggi si sente il padre della RS-GP, “l’ho vista crescere, l’abbiamo sviluppata, cambiata. Vincere è sempre bello. Ma farlo con una moto che hai sviluppato tu, che non l’aveva mai fatto è molto più bello. È un orgoglio“. In tutta sincerità sa che puntare al titolo MotoGP 2022 sarà molto improbabile, Fabio Quartararo e la sua Yamaha M1 hanno qualcosa in più al momento. “Sono molto soddisfatto della nostra stagione, della nostra velocità. Solo che Fabio ne ha un po’ di più. Ma quando sei così veloce puoi sbagliare, quindi noi dobbiamo restare lì, costanti. E possibilmente più veloci“. Inoltre Aleix Espargarò ha un altro punto a favore: “Aprilia è più sveglia e più rapida dei giapponesi negli sviluppi. Io continuo a crederci“.