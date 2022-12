MotoGP, Aleix Espargarò modalità preseason: a Sepang la prova del nove

Finale di stagione deludente per Aleix Espargarò e Aprilia, partiti con il piede giusto dopo la vittoria in Argentina, la prima in MotoGP per il marchio di Noale. Tra Portimao e Mugello quattro podi di fila, con il pilota di Granollers secondo in classifica a 8 punti di distanza dal leader Fabio Quartararo. Sembrava l’anno della consacrazione per il marchio veneto, fino all’ultimo podio di Aragon, con Pecco Bagnaia a +7 e il francese della Yamaha a +17. Poi qualcosa è andato storto, forse più a livello mentale che tecnico, con una squadra ancora non pronta ad affrontare i momenti di massima tensione.

Finale di stagione MotoGP deludente

Solo 18 punti nelle ultime cinque gare, un tour asiatico disastroso, la parte meccanica della RS-GP ha fatto qualche capriccio a Valencia, un errore ai box ha rovinato la gara di Motegi. Alla fine quel terzo posto in classifica finale che sembrava ormai blindato è finito nelle mani di Enea Bastianini. Non è andata molto meglio nel test preseason MotoGP 2023 di Valencia. Aleix Espargarò si è lamentato della mancanza di aggiornamenti dall’Aprilia, dopo aver visto i rivali portare nuove idee in pista. “Avevamo solo un forcellone leggermente diverso, ma a parte questo niente che non avessi già provato“.

Il vero banco d’esame sarà il test di Sepang a febbraio, uno degli obiettivi è recuperare quel gap di potenza di 10 km/h dalla Ducati Desmosedici. “Dovremo attendere per avere il resto che ci serve. Gli ingegneri ovviamente hanno del lavoro da fare per preparare il prototipo 2023 per la Malesia, ma non hanno indicazioni riguardo al materiale. E’ vero che c’è molto tempo tra Malesia e Portogallo, quasi un mese per lavorare, ma abbiamo perso una buona finestra senza parti nuove“.

L’amarezza di Aleix Espargarò

Dura da digerire la mancata terza piazza in classifica piloti. Dopo il GP di Valencia Aleix Espargarò non ha nascosto la sua amarezza: “E’ stato un finale di stagione molto deludente. Ho dato tutto, per me era davvero un sogno poter lottare per la terza posizione in campionato“. Da parte sua il catalano è stato forse il pilota più costante della stagione MotoGP 2022, quasi nessun errore e una costanza impressionante. Il veterano teme che questa sia stata la sua ultima occasione in carriera per puntare al titolo mondiale.

Tutto dipenderà dal lavoro degli ingegneri di Noale da qui all’inizio del prossimo campionato. “Bisogna migliorare la moto se vogliamo raggiungere il livello degli altri. È molto difficile per me essere più veloce di quest’anno“, ha sottolineato il maggiore dei fratelli Espargarò. “Dovevo migliorare la costanza e ci siamo riusciti, non abbiamo commesso errori. Quindi dobbiamo migliorare un po’ la moto se vogliamo lottare per le vittorie il prossimo anno“. Il momento delle vacanze è già finito per Aleix, dopo un viaggio in Kenya e a Dubai con la sua dolce famiglia. La sua preparazione invernale ha già inizio. “Preseason 2023 in corso! Da 30 gradi a 0 gradi in 24h… Andiamo al massimo!“.

Foto: MotoGP.com