Aleix Espargarò out a Teruel a tre giri dalla fine. Un'altra stagione MotoGP da archiviare per il pilota Aprilia: "Dobbiamo reagire e migliorare".

La gara di Teruel si è conclusa a tre giri dalla fine per Aleix Espargarò, che puntava a conquistare il suo miglior risultato in questa stagione MotoGP. Una sola top-10 dall’inizio del Mondiale, prestazioni sempre al di sotto delle aspettative invernali. A Noale non può esserci soddisfazione per quanto raccolto dalla nuova RS-GP 2020. E al momento di centrare un’altra top-10 ecco che il motore Aprilia ha detto basta. “I risultati non sono quelli che ci aspettavamo tutti, me compreso”.

Partito dalla 13esima piazza era risalito fino al 9° posto, anche grazie ad alcune cadute avversarie. “Penso che il mio ritmo fosse più veloce di quello Zarco, che è arrivato quinto“. Ancora una volta Aleix Espargarò ha però dovuto fare i conti con la mancanza di top speed e accelerazione. “Come in passato, dobbiamo pretendere molto dal motore per stare a lungo in scia delle moto più veloci… Non posso fare niente“. Per scalare posizioni in gara i piloti Aprilia sono costretti a staccate al limite, a sorpassi pericolosi. “Odio i sorpassi come quelli su Dovizioso e Lecuona. Non ci siamo toccati, ma eravamo molto vicini, anche con Crutchlow“.

Non a casa nel primo round MotoGP ad Aragon il catalano non ha messo a segno quasi nessun sorpasso. “Mi dispiace per ‘Dovi’, so che è in lotta per il titolo. Ho cercato di essere pulito, ma la Ducati è troppo veloce da sorpassare per Aprilia e devo rischiare di più“. Un azzardo che non ha portato effetti positivi per la classifica MotoGP, dove gravita 18° con soli 27 punti. Aleix Espargarò cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno, in attesa di vedere se Lorenzo Savadori potrà rivelarsi una lieta sorpresa. “Ero a quattro decimi dalla pole“, ha concluso l’alfiere di Andorra. “E in gara ero a soli tre secondi dal quarto. L’Aprilia deve reagire e migliorare la moto. Lo sanno. Continuerò a lavorare e ad insistere“.