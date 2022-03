MotoGP, Aleix Espargarò: “Marquez superiore? Non sono d’accordo”

Aleix Espargarò è carico dopo il 4° posto nel GP del Qatar in sella alla nuova Aprilia RS-GP. Le buone sensazioni dei test invernali MotoGP vengono confermate dal veterano di Granollers, mentre il compagno di box Maverick Vinales è ancora alle prese con la fase di adattamento ad una moto abbastanza diversa dalla sua ex Yamaha M1. Sono appena 2,2″ di distacco dal vincitore Enea Bastianini, meno di 1″ dal podio, preceduto dalla Honda di suo fratello Pol Espargarò.

Aprilia protagonista nel primo round MotoGP

Per il pilota Aprilia non è stata una gara semplice, combattuta dal primo al ventiduesimo giro, in gran parte contrassegnata dal testa a testa con Marc Marquez che ha sorpassato al 17° giro, dopo essersi liberato di Joan Mir dopo una manciata di tornate. Nel finale ha provato a dare l’assalto alla RC-V del fratello minore, ma inutile forzare all’ultimo giro, meglio portare a casa un risultato importante per avviare la stagione MotoGP 2022 con un bel bottino di 13 punti. “Non sono deluso, certo che volevo il podio. Mi sono sentito uno dei più forti in termini di ritmo, ma forse sono stato troppo prudente quando ero dietro a Marquez e Mir“. Il prototipo di Noale ha compiuto un decisivo step in termini di potenza massima, riuscendo a superare sul rettilineo la GSX-RR di Joan Mir. “Da 0 a 10 sono contento 8. In realtà sono molto contento, è vero che il quarto posto non mi soddisfa, ma penso di essere stato uno dei più veloci in pista“.

Il modello Ducati-Dovizioso

I risultati del primo round MotoGP sono da prendere con le pinze. Per Aleix Espargarò non ha senso indicare Marc Marquez come grande favorito. “Ieri ho sentito le dichiarazioni di un giornalista spagnolo che mi hanno un po’ infastidito… Diceva che Marc era di gran lunga superiore e che non c’era entusiasmo. C’è un entusiasmo fantastico! Bastianini ha vinto con una Ducati, KTM seconda, mio ​​fratello con la Honda terzo, la mia Aprilia quarta… c’è un livello brutale, i piloti lo hanno dimostrato oggi. Sarà un campionato super interessante e di alto livello“. Ancora una volta prende a modello Andrea Dovizioso, punto di riferimento per coloro che lavorano a testa bassa per portare un marchio ai vertici della classe regina: “Da quando sono arrivato in Aprilia ho sempre detto che il mio specchio era Andrea Dovizioso e la Ducati, il lavoro che hanno fatto dall’inizio tanti anni fa. E sono molto orgoglioso del lavoro che sto facendo insieme ad Aprilia“.

