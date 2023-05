Aleix Espargaró aveva previsto un altro inizio di stagione 2023. Dopo i primi cinque Gran Premi è 11° in classifica con 42 punti, senza ancora centrare un podio, in contrasto con quanto fatto nel campionato precedente, quando si è reso autore della prima vittoria in MotoGP a Termas. Un anno fa il pilota Aprilia aveva 66 punti dopo cinque weekend ed era terzo nel Mondiale e allora non c’erano le gare sprint.

Il Dna del prototipo Aprilia

Il compagno di squadra Maverick Vinales è salito sul podio nella gara d’apertura a Portimao e conta 49 punti. È stato il miglior risultato dell’Aprilia finora quest’anno. La RS-GP ha perso competitività? Nelle sessioni di prove la Casa di Noale riesce a competere con i migliori, a Jerez Aleix Espargaró ha conquistato la pole position, ma sul passo gara manca ancora qualcosa. “Il DNA dell’Aprilia è rilasciare i freni e guidare a una buona velocità in curva. Puoi farlo quando guidi da solo. Ecco perché a volte primeggiamo nelle libere e siamo molto veloci, ma domenica è una storia diversa… Per poter sorpassare devi guidare in modo aggressivo“.

Stagione MotoGP sfortunata per il team satellite

Il veterano della MotoGP ha un quadro abbastanza chiaro della situazione e focalizza al meglio il problema di questa RS-GP23. “Bisogna chiudere la traiettoria, alzare presto la moto e accelerare per superare gli altri piloti. In questo ambito l’Aprilia non è allo stesso livello della concorrenza. Su questo dobbiamo lavorare“. Finora il team satellite non ha portato un grosso aiuto a causa di una serie sfortunata di circostanze. Raul Fernandez non ha corso a Le Mans a causa di un dolore al braccio, problema di cui si lamentava sin dal primo Gran Premio. Quanto a Miguel Oliveira è stato due volte vittima di un incidente che lo esclude dai circuiti a tempo indeterminato. Ducati resta momentaneamente irraggiungibile e KTM ha fatto uno step avanti. “Il nostro problema più grande è il feeling all’anteriore. Non riesco a frenare bene e chiudere le traiettorie come fanno loro“.

Il dispositivo holeshot

La gara di Jerez ha fatto emerge un altro problema in casa Aprilia. Aleix Espargaró è stato superato al via nonostante sia partito dalla pole, sia nella MotoGP Sprint che nella gara lunga. “Dobbiamo migliorare il sistema di partenza“, ha proseguito il pilota di Granollers a Motorsport-Total.com. “Se fossi stato in testa dopo il primo giro, avrei potuto lottare per la vittoria. Ma non appena sono stato superato, per me è finita“. Quando l’Aprilia RS-GP resta imbottigliata nella mischia nascono i problemi. Attualmente nella classifica costruttori il costruttore veneto è terzo alle spalle di Ducati e KTM.

Foto: MotoGP.com