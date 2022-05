MotoGP, Aleix Espargarò ipotesi ritiro: “Non dipende da me”

Aleix Espargaró sta vivendo la sua miglior stagione MotoGP: dall’inizio del campionato ha già collezionato una vittoria e due podi e si piazza 2° in classifica a sette lunghezze dal leader Fabio Quartararo. Ha scritto pagine di storia per l’Aprilia: primo podio (a Silverstone nel 2021, ndr), prima pole, prima vittoria, ma ancora non ha un’offerta interessante per il rinnovo di contratto. Tanto da non escludere l’ipotesi del ritiro. Una provocazione? Le settimane prossime saranno decisive per stabilire il suo futuro.

Futuro in MotoGP incerto

La notizia che fa da cassa di risonanza nel giovedì di conferenza stampa a Le Mans è l’addio della Suzuki, con il comunicato ufficiale diramato in mattinata. “È molto triste. Sono andato a vedere Sahara per ringraziarlo di avermi assunto in passato (2015, ndr), la mia prima fabbrica. Alex e Joan sono forti e troveranno un posto. Sarà più difficile per gli altri dipendenti“. Ma Aleix Espargarò deve pensare anche al suo di futuro, perché non c’è ancora un accordo con la Casa di Noale. “È arrivato il momento in cui non ci penso più, onestamente. Non ci penso molto, cerco di godermi tutto quello che posso fuori dal circuito, seguendo le mie passioni, godendomi quello che mi piace. Ho una vittoria, due podi di fila, sono solo sette punti dietro il leader del campionato del mondo. La scorsa settimana, la festa ‘Aprilia All Stars’ è stata molto bella, ma non dipende più da me… Quello che sarà… sarà“.

Rinnovo contratto e team satellite

Non esclude neppure il ritiro dalla MotoGP per dedicarsi al ciclismo, la sua seconda grande passione. “Sicuramente sono il più fortunato del paddock ad avere la famiglia che ho, quindi se è l’ultimo anno, sarà l’ultimo anno. Mi sto divertendo molto quest’anno, sono molto competitivo, ma non dipende da me. Mi piacerebbe rimanere in questo paddock per altri due anni. Ma so cosa fare, c’è vita anche al di fuori di questo ‘paddock’“. Il pilota di Granollers ha chiesto un aumento di ingaggio, da Aprilia forse c’è stato un attimo di attesa… “Siamo in un momento complicato di crisi mondiale“, ha proseguito Aleix Espargarò. “Il mio desiderio sarebbe firmare un altro contratto con Aprilia, ma dopo questo c’è vita“.

Parole che lasciano intendere come le trattative tra il costruttore veneto e il pilota catalano siano ancora in alto mare. D’altro canto Aprilia è al lavoro per la formazione di un team satellite, probabilmente con la squadra di Razlan Razali… . “Ho sentito voci secondo cui l’Aprilia potrebbe avere una seconda squadra, sarebbe fantastico. Alla fine, però, sono voci e non c’è nulla di deciso. Non posso dire altro, mi concentro sui miei compiti“.