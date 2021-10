Aleix Espargarò 7° nel secondo round MotoGP a Misano. Il pilota Aprilia non ha mai avuto trazione al posteriore, ma incassa punti importanti.

A Misano-2 Aprilia conquista un solido risultato che conferma il buon momento nel campionato MotoGP. Maverick Vinales centra la sua prima top-10 alla terza uscita con la RS-GP. Aleix Espargarò chiude settimo nonostante i problemi di grip al posteriore. “Sono soddisfatto dei punti che abbiamo ottenuto, soprattutto perché il mio passo non era proprio eccezionale. Sfortunatamente, non avevo una buona aderenza sulla gomma posteriore per tutta la gara“.

11° in griglia di partenza, è partito subito forte e guadagnato posizioni al primo giro. Poi sono subito iniziate le beghe in entrata e uscita di curva, a tratti ha rischiato di cadere. Fino a quado il veterano di casa Aprilia non ha capito che fosse meglio gestire e puntare al settimo posto in classifica finale, che dista 23 lunghezze da Brad Binder. Dopo il primo podio in MotoGP con la moto di Noale è l’unico obiettivo perseguibile, in una stagione che resta da incorniciare. “Dobbiamo capire con Michelin cosa è successo, dall’inizio non ho avuto trazione. Sono però soddisfatto, perché dopo una gara come questa ho preso dei punti. Almeno ritorno a casa soddisfatto, è importante per la classifica mondiale“.

Non era la giornata di Aleix, ma sicuramente resta nell’album dei ricordi di famiglia Espargarò. Primo podio per il fratello Pol con la Honda: “Sono molto contento per lui, perché gli è costato molto. So quanto entusiasmo, quanto impegno ci ha messo. Non l’anno scorso quando ha firmato con la Honda, ma da molto tempo prima. La strada è più dura di quanto pensasse, sono molto felice per lui. Si sarà stato tolto un peso e questo mi rende felice”.

Foto: Getty Images