MotoGP, Aleix Espargarò: “Ducati può fare lavoro di squadra”

A Silverstone Aleix Espargarò ha perso l’occasione di avvicinarsi al leader della MotoGP Fabio Quartararo, dopo che una caduta nelle FP4 ha rischiato di compromettere la partecipazione a qualifiche e gara. Il centro medico rilascia il ‘fit’, chiude 9° alle spalle del campione Yamaha e perde un punto. Poteva andare peggio al pilota dell’Aprilia che, ritornato in patria, si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che gli hanno diagnosticato una piccola frattura al tallone destro.

Aleix Espargarò… occhi sulla Ducati

In terra inglese la spunta Pecco Bagnaia che approfitta di un doppio colpo di fortuna, con i principali contendenti per il Mondiale alle prese con una domenica ‘no’. Nonostante i 49 punti di gap dalla vetta il piemontese della Ducati incute un certo timore, la Desmosedici è la moto più completa del momento. Aleix Espargarò, che deve osservare una settimana di assoluto riposo, fiuta il pericolo rosso: “Penso che loro [Ducati e Bagnaia] abbiano fatto un grande passo avanti nel campionato“. L’Aprilia può contare su due frecce per il suo arco, Ducati molte di più: “Possono fare lavoro di squadra“.

Intanto la Casa di Noale si assicura delle condizioni del suo pilota, ma non ci sono notizie ufficiali per adesso. Non si può escludere completamente una sua assenza in Austria, e sarebbe un colpo fatale per la corsa al titolo MotoGP. Le indiscrezioni sono però rassicuranti e Aleix Espargarò potrà continuare a tenere accesa la speranza iridata. “Sicuramente l’Austria è una pista molto buona per la Ducati, è abbastanza facile per loro, hanno una moto molto potente e sarà difficile batterli lì. E’ pur vero che questo campionato è molto aperto, non si sa mai quando si può vincere… Devi essere forte mentalmente, devi essere stabile ovunque“.