MotoGP, Aleix Espargarò: “Dovizioso? Per me ha sbagliato”

Aleix Espargarò ha festeggiato il suo 200° Gran Premio con la prima vittoria in MotoGP personale e di Aprilia. Ha dato una svolta non solo al campionato, conquistando la leadership della classifica, ma anche alla storia del marchio di Noale. Se fino a una settimana fa la vittoria era un obiettivo o quasi un sogno, adesso è possibile, reale, da ripetere. Cinque giorni dopo il trionfo di Termas, Aleix Espargaro è “felice e rilassato, difficile da spiegare, come se mi avessero tolto un peso di dosso“.

Aleix Espargarò e Andrea Dovizioso

All’indomani della gara ha tatuato la data storica sui polsi con la scritta “Resilienza”. Per quasi sei lunghe stagioni ha stretto i denti, sembrava sul punto di mollare, sia il progetto Aprilia che la MotoGP. Il trionfo argentino cambia tutto, la RS-GP offre nuovi stimoli e ora chiede alla Casa di Noale un contratto biennale, l’ultimo della carriera prima di dedicarsi al ciclismo, la sua seconda passione. “Finché non sono arrivato in Aprilia non ho mai fatto più di due stagioni con la stessa squadra, e questo è un problema – racconta Aleix Espargarò a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Per quello ho sempre detto che Dovizioso e la Ducati erano il mio esempio, quando si pensa alla costruzione di un progetto. Quando sono arrivato in Aprilia, una delle prime cose che ho detto è che dovevamo guardare proprio a Dovi. Ce l’abbiamo fatta“.

Le strade del pilota di Granollers e di Andrea Dovizioso si sono incrociate nel 2021, quando l’ex Ducati ha svolto diversi test privati in sella alla RS-GP tra Italia e Spagna. Fino a metà estate tutti si aspettavano la firma con Aprilia, invece il veterano della MotoGP ha preferito la Yamaha del team satellite. “La sensazione che ho avuto è che a lui non sia piaciuta la moto. Per me ha sbagliato“. Ma il 36enne forlivese non sembra essersi pentito della scelta…

Il sogno del titolo MotoGP

L’ultima vittoria di Aprilia nel Motomondiale risale a Valencia 2011, quando proprio Maverick Vinales trionfava nella classe 125. “È bella questa cosa. In quei tempi, tutti in questo paddock volevamo un’Aprilia per quanto andava forte – aggiunge Aleix Espargarò -. Abbiamo faticato, ma credo che ora l’Aprilia possa essere di nuovo orgogliosa. Anche Maverick sta iniziando ad andare forte. Per cinque anni nessuno voleva venire in questa squadra, adesso tutti ci guardano in modo diverso“. IL titolo MotoGP al momento è impronunciabile, ma sognare non costa nulla. “Ho la sensazione che siamo tra i favoriti nel Mondiale, impensabile fino a poco tempo fa“.