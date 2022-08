MotoGP, Aleix Espargarò-Aprilia: due jolly da calare a Silverstone

151 punti e 2° posto in classifica per Aleix Espargarò che riprenderà la sua corsa al titolo MotoGP da Silverstone, dove un anno fa conquistava il primo podio con Aprilia. Era l’inizio della scalata per la Casa di Noale, da lì a poco avrebbe apportato le necessarie modifiche che attualmente rendono la RS-GP una delle moto più competitiva del Mondiale. Con altri due anni di contratto in tasca, il maggiore dei fratelli di Granollers può godersi il sogno iridato quando mancano nove GP alla fine.

Aprilia all’assalto della vetta MotoGP

Non sarà facile contro la Yamaha di Fabio Quartararo, sempre a punti ad eccezione di Assen, capace di colmare le lacune tecniche della M1 con il suo talento, il feeling con l’avantreno e la percorrenza di curva. Per Aleix Espargarò la sfida si preannuncia complicata ma non impossibile, perché nessuno come lui ha dimostrato una coerenza simile. Inoltre il prototipo veneto potrà contare su diverse novità applicabili anche a stagione MotoGP in corso, grazie all’ultimo anno delle concessioni.

Le cinque settimane di stop sono servite anche per ottimizzare alcune novità in arrivo, come una nuova specifica di motore e altre soluzioni aerodinamiche al vaglio di Lorenzo Savadori. Il test di Misano a inizio settembre sarà fondamentale per programmare la prossima stagione e scovare altri dettagli utili in questo finale di campionato: “Ora siamo in grado di combattere costantemente con i migliori al mondo… Possiamo fare ancora meglio ed è quello che vogliamo fare“, ha detto Aleix al momento del rinnovo con Noale.

L’exploit di Aleix Espargarò

Detto fatto, una vittoria e quattro podi rendono luccicante la prima parte del Mondiale 2022, ma l’opera è completa solo a metà. Nella tappa di Assen anche Maverick Vinales ha mostrato di prendere confidenza con la RS-GP agguantando il suo primo podio, già sfiorato al Sachsenring prima del problema tecnico al posteriore che lo ha costretto al ritiro. Ma questo è l’anno di Aleix Espargarò: vietato però fare calcoli, servirebbe a mettere in sicurezza la parte alta di classifica e ad arrivare nelle migliori condizioni per le ultime gare. Tra l’altro ha raggiunto un grado di maturità in sella a questa moto che non passa certo inosservata. “La percorrenza di Aleix è probabilmente migliore degli altri“, ha osservato Johann Zarco. “Quando piega la moto, gira molto velocemente all’apice. E questo fa la differenza“. Anche Andrea Dovizioso non può che ammirare lo stile del pilota Aprilia. “Aleix ha la moto sotto controllo, fa tutto con la ruota posteriore, ma non sbaglia“.

Contro Quartararo vietato sbagliare

Per vincere contro Quartararo non si possono commettere errori. Aleix Espargarò è l’unico pilota in questa stagione MotoGP a non aver segnato nessuno “zero”. Ma resta la beffa dei 9 punti inceneriti nel finale del GP di Catalunya, quando ha tagliato il gas all’ultimo giro pensando che la gara fosse conclusa. “Ho sentito molta pressione perché tutti facevano il tifo per me (in assenza di Marc Marquez, ndr)… Barcellona è stata la prova che devo rilassarmi un po’. Devi goderti di più il momento, ero troppo concentrato. Non ho visto nemmeno la bandiera a scacchi perché ero troppo concentrato“. Silverstone è un buon circuito per l’Aprilia e il leader della Yamaha dovrà scontare un Long Lap Penalty. Due jolly che Aleix dovrà sfruttare al meglio per avvicinarsi ulteriormente alla vetta.