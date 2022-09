Non il miglior inizio possibile per Aprilia al Chang International Circuit. Entrambi i piloti della casa di Noale infatti hanno chiuso fuori dalla top ten alla fine delle prove libere 2, brutta notizia in caso di pioggia nelle FP3… In particolare per Aleix Espargaro, che rischia così di complicare le sue opzioni in ottica mondiale. Quartararo e Bagnaia infatti al momento hanno svolto il loro compitino per proteggersi dal maltempo, lo spagnolo invece è solo 13° in classifica combinata. Deve sperare nella pista asciutta domani, oltre che in qualche soluzione che possa aiutarlo sensibilmente.

Espargaro, treno mondiale a rischio

“Non so di preciso se si tratti della carcassa [della gomma] differente o del layout. Ma accusiamo tanto spinning, non abbiamo grip.” Aleix Espargaro spiega così come mai non sia riuscito a piazzare la sua RS-GP nelle posizioni utili per la Q2 diretta. “Siamo riusciti a migliorare tra le prime e le seconde libere, ma non abbastanza” ha aggiunto a motogp.com. Non si vede però troppo lontano, anche se sei decimi dalle Ducati non sono nemmeno così pochi… Espargaro però guarda soprattutto al passo: “Il ritmo gara non è un disastro. Per quanto riguarda il giro secco invece, faccio più fatica.” Il ‘Capitano’ di casa Aprilia è a caccia di un buon piazzamento in griglia, non vuole ripetere Motegi. In quel caso è stato un errore umano ed Espargaro ha poi sdrammatizzato, ma la partenza dalla pit lane è stata la rovina della sua gara. “Darò il massimo domani. Se è asciutto, cercherò di mettermi in top ten al mattino, altrimenti ci proverò in Q1. È così, meglio accettare la situazione ed essere positivi.”

Anche Vinales in difficoltà

La mancanza di grip e di trazione al Buriram è la stessa problematica che tiene pure il compagno di squadra lontano dalla top ten. L’ha confermato Paolo Bonora durante le libere 2, sottolineando l’impegno Aprilia per trovare prontamente una soluzione. Maverick Vinales però ha chiuso la prima giornata in 15^ posizione, a sette decimi dal capoclassifica. Non un divario impossibile da recuperare, ma visti i valori della categoria ormai sempre molto vicini diventa un margine piuttosto importante… Le ultime gare si sono rivelate piuttosto complesse per il pilota numero #12, che dopo la bella crescita ed i primi podi con la RS-GP ha iniziato ad accusare qualche problema in più. Vinales sottolinea però gli aspetti positivi della prima giornata in Thailandia. “Se guardiamo i tempi, ho perso solo 6 decimi pur con un feeling non buono” ha infatti rimarcato. “Dobbiamo analizzare i dati e trovare il giusto compromesso in termini di setup”.

Foto: motogp.com