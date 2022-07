MotoGP, Albesiano felice a metà: “Voglio Aleix e Vinales allo stesso livello”

Aprilia è andata in vacanza con una doppia buona notizia. Aleix Espargarò ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP a Termas de Rio Hondo e insegue Fabio Quartararo a breve distanza in classifica. Maverick Vinales ha incassato il primo podio con la RS-GP nel round in Olanda, frutto di una fase di adattamento crescente iniziata lo scorso anno con i primi test privati. La Casa di Noale viaggia su un doppio binario vincente e lavora per arrivare al capolinea iridato, dopo anni difficili, investimenti, inversioni di rotta. Ma il Presidente del Gruppo Piaggio non ha mai smesso di crederci, anche quando i risultati non rispecchiavano il tenore del marchio e della sua storia.

L’ascesa di Maverick Vinales

E’ soltanto l’inizio, il potenziale è ancora alto, tante le idee da schierare in pista. “Sono molto ottimista perché vedo che, indipendentemente dal livello a cui siamo già, la capacità di crescita è enorme“, ha detto il direttore tecnico Romano Albesiano. “Sono molto contento per il Gruppo Piaggio e per le persone di Noale, oltre che per tutti coloro che lavorano alle catene di montaggio dello stabilimento, per tutti. Quello che sta succedendo è molto, molto bello“. Ma la squadra potrà ritenersi completamente soddisfatta solo quando lotterà per la vittoria anche con Maverick Vinales. “La cosa che non mi rende felice in questo momento è che solo Aleix ha raggiunto il livello per essere al top. Ma Maverick si sta avvicinando, sarò felice quando raggiungerà lo stesso livello e potremo dire che entrambi i nostri piloti possono guidare al massimo la nostra moto“.

Seconda parte del Mondiale MotoGP

Bisogna raggiungere il giusto equilibrio tra moto vincente e moto facilmente guidabile per tutti. Soprattutto alla luce dell’arrivo di due nuove prototipi per la prossima stagione MotoGP, quando esordirà il nuovo team satellite RNF con livrea Aprilia. “Ecco perché è molto importante portare Maverick al livello di Aleix. Come ho detto, sono molto vicini in certe situazioni, ma Aleix ha quel qualcosa in più“, ha aggiunto Romano Albesiano a Speedweek.com. Nel GP di Assen Vinales ha dato prova di cosa sia capace, nella seconda parte del Mondiale dovrà dare conferme e ripetersi. Due i fattori su cui sta lavorando per compiere il prossimo step: “Parliamo dell’ingresso e del centro della curva, soprattutto sul singolo giro. Bisogna lavorare meglio su quell’aspetto, è un aspetto meccanico“.

Foto MotoGP.com