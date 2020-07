MotoGP, Alberto Puig rabbioso: “Marc Marquez più veloce di tutti”

Alberto Puig commenta l'infortunio di Marc Marquez nella prima gara della stagione 2020 di MotoGP. E ricorda: "Ogni anno siamo sempre più forti".

Nella prima gara stagionale di MotoGP la strategia Honda era di portare subito Marc Marquez davanti e cominciare a martellare. Per il campione di Cervera sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma dopo un paio di giri un errore lo costringe alla rimonta. “La strategia era quella di iniziare bene quando le luci si sono spente e cercare di continuare a guidare la gara dal davanti. Questo è quello che stava succedendo – spiega Alberto Puig – fino a quando Marc non ha commesso un errore ed è finito fuori pista all’inizio della gara“.

Una prova di forza

La forsennata rimonta dal 16° posto alla zona podio l’ha pagata a caro prezzo. Non solo cadendo rovinosamente sull’asfalto, ma riportando una frattura all’omero che verrà rimarginata con un intervento. “Marc è infortunato. Questo è davvero un aspetto negativo. Quando hai un pilota infortunato quasi nulla è positivo. Ma d’altra parte, tutti hanno visto e capito il livello di Marc oggi. In Qatar alcune persone avevano dubbi sulle prestazioni di Marc. Oggi è più che chiaro che non ci sono punti interrogativi a riguardo. Il pacchetto Marc e Honda RC213V è chiaramente due passi avanti. Non era solo un po’ più veloce, era molto più veloce di chiunque altro. E la differenza, piaccia o no, continua a crescere anno dopo anno“.

Honda si stringe intorno a Marc

La conquista del secondo posto era ormai cosa fatta. Con qualche giro in più avrebbe recuperato anche su Fabio Quartararo e vinto la prima gara della MotoGP 2020. “Sappiamo che tipo di pilota abbiamo – prosegue Alberto Puig -. Oggi, ancora una volta, ha mostrato chi è. Purtroppo è infortunato e deve riposare, riportare il braccio in forma e quando sarà pronto tornerà a lottare di nuovo per la vittoria. Queste cose accadono quando sei Marc Marquez, fa cose eccezionali. Non c’è niente di cui pentirsi, ancora una volta confermiamo che tutto il nostro team ha un enorme rispetto e ammirazione per quello che fa… Siamo una squadra forte e in qualche modo supereremo questo momento“.