Alberto Puig commenta i movimenti di mercato. "Espargaró può adattarsi bene alla Honda. Alex Márquez in LCR? Crescerà senza pressione."

La notizia di giornata (pur essendo ormai un segreto di Pulcinella) è il passaggio di Pol Espargaró in HRC. Ciò implica che Alex Márquez viene spostato in LCR Honda, ma sempre con supporto factory. Honda ufficializza così i piloti nei suoi team per il prossimo biennio MotoGP. L’iridato Moto2 2013 ha obiettivi molto ambiziosi: mettere in serio dubbio il regno di Marc Márquez. Per il giovane rookie invece si pensa ad una crescita più graduale in un team satellite, senza la presenza nello stesso box del campione della classe regina.

Pol Espargaró non nasconde i suoi obiettivi. “Arriverò in una squadra che ha un numero 1 ben chiaro” ha affermato a Diario AS. “So però che me la voglio giocare, è la mia occasione: voglio arrivare a battere Marc. Forse è un obiettivo molto ambizioso, ma questa è la mentalità con cui voglio arrivare in squadra. Honda non ingaggia un secondo pilota, ma qualcuno che lotti per il titolo. Al team piace il pilota ambizioso e battagliero, e credo che il mio stile di guida possa portare ad un buon feeling con la RCV. Voglio realizzare il sogno di una vita: vincere il titolo MotoGP.”