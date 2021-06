Motomondiale al Sachsenring, scatta il Gran Premio di Germania. La programmazione TV, diretta garantita da Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8.

Archiviata la conferenza stampa ed il giovedì di dichiarazioni, si comincia a fare sul serio. Gli spalti del Sachsenring rimarranno vuoti, ma certo le tre categorie del Motomondiale regaleranno un altro evento da non perdere. Chi emergerà in MotoGP, Moto2 e Moto3? Non perdevi i turni di prove, qualifiche e gare. La diretta del Gran Premio di Germania sarà garantita integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Diretta anche su TV8, anche se solamente di qualifiche e gare delle tre classi del Campionato del Mondo.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tedesco.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Venerdì 18 giugno

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 19 giugno

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 20 giugno

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 19 giugno

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 20 giugno

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Foto: Team Suzuki Ecstar