MotoGP al Mugello, via alle prevendite per il GP d’Italia a maggio

Il Motomondiale riavrà il suo pubblico tricolore nell’appuntamento 2022 al Mugello. A partire da oggi gli appassionati possono iniziare ad assicurarsi le prevendite per le tribune per il grande evento MotoGP sul mitico tracciato toscano. Una tappa mondiale che avrà luogo nel fine settimana dal 27 al 29 maggio prossimi, con in azione anche i ragazzi della MotoE ed i giovanissimi della Red Bull Rookies Cup. Un weekend di motori da non perdere.

I posti disponibili

Gli organizzatori dell’evento confermano ancora una vota la speranza che il Gran Premio d’Italia possa riavere il suo pubblico al completo. Al momento non è ancora certo, dipenderà dagli ultimi provvedimenti governativi al riguardo. Le prevendite quindi riguardano solo le tribune, nello specifico Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi, Tribuna 58. Ci saranno anche alcuni sconti particolari per donne, giovani e giovanissimi. Al momento è previsto un 10% di sconto sul prezzo finale fino al 17/04. Le prevendite sono disponibili su www.ticketone.it, ma si andrà avanti in seguito anche nei vari punti vendita.

Mugello, gli ultimi lavori sul tracciato

Foto: mugellocircuit.com