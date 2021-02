Una domenica stabile per Fausto Gresini, ricoverato a Bologna dopo aver contratto il Covid-19. L'ultimo aggiornamento dal figlio Lorenzo.

“Nel complesso una buona giornata.” Così Lorenzo Gresini, figlio di Fausto, definisce la domenica appena trascorsa dal padre, ancora ricoverato all’ospedale di Bologna. Il boss del team omonimo nel Mondiale MotoGP sta combattendo una dura guerra contro il Covid-19, anzi ora contro i suoi postumi, visto che gli ultimi tamponi sono negativi. Si tiene sotto controllo l’ossigenazione del sangue e l’infezione provocati da questo virus: piccoli, ma significativi passi avanti.

“Ieri giornata con ossigenazione stabile e senza febbre” ha scritto Lorenzo Gresini. “Nel complesso una buona giornata. Babbo è ancora sedato in modo profondo e sotto antibiotico.” In linea con le notizie comunicate due giorni fa, in cui si parlava di condizioni stabili per Fausto Gresini. “L’ossigenazione è sufficiente e l’antibiotico sta facendo regredire l’infezione.” La strada è ancora lunga, ma si procede a piccoli passi.

Non manca un messaggio di vicinanza per tutte le persone nella stessa situazione. “Siamo vicini a chi come noi sta combattendo contro questo Virus e ringraziamo il personale medico che tutti i giorni è vicino a noi in questa guerra.” Certo rimane sottinteso l’invito a non abbassare la guardia, c’è ancora tanto da fare per sconfiggere questo male.

Foto: motogp.com