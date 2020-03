In questo periodo di emergenza sembrano in dubbio anche i tre GP di maggio in Spagna, Francia e Italia. Inizio MotoGP 2020 in Catalunya?

Il Mondiale MotoGP inizierà davvero a maggio a Jerez, o ci saranno altri rinvii? In questo periodo di emergenza è difficile capire cosa accadrà in futuro, ma cominciano ad esserci altri GP in dubbio. Il primo di questi è proprio la nuova ‘apertura di stagione’, ovvero la tappa a Jerez de la Frontera, ma non sembrano più così sicuri nemmeno gli appuntamenti a Le Mans ed al Mugello. Inizio di campionato rimandato fino al GP in Catalunya?

Secondo quanto riportato da Mundodeportivo, Dorna ritiene difficile che l’annata 2020 cominci sul tracciato andaluso, che ospiterebbe il Mondiale nel weekend del 3 maggio. Si andrebbe poi in Francia il 17 maggio, per continuare in Italia il 31 maggio. Tutti round che ora sembrano più vicini ad un rinvio che alla conferma. Se così fosse, dovremmo spostare ancora l’inizio di stagione al GP in Catalunya, in programma il 5-7 giugno.

Il tracciato di Barcellona in questi giorni, oltre a cancellare alcuni eventi prossimi, ha confermato l’appuntamento MotoGP, previsto appunto più avanti. Secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale, “In questo momento l’evento non è a rischio. Continueremo a monitorare la situazione, mantenendoci in contatto con le autorità sanitarie per applicare le misure ritenute pertinenti, in modo da salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone.”

Il presidente FIM Jorge Viegas: “Conseguenze difficili da quantificare