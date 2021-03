MotoGP a Losail, Andrea Iannone a Misano: nuovi progetti per l’ex Aprilia

Andrea Iannone gira a Misano mentre gli ex colleghi della MotoGP saranno in azione a Losail. Nuovi progetti imprenditoriali per l'ex pilota Aprilia.

Andrea Iannone ha in cantiere nuovi progetti imprenditoriali nella sua Lugano. “Qualcosa di nuovo sta arrivando… Riposa nella ragione, agisci nella passione“, scrive l’ex pilota MotoGP che non ha mai digerito la scelta del Tas. La squalifica per 4 anni ha il sapore di una decisione più politica che disciplinare, una sentenza che sia ‘The Maniac’ che Aprilia non hanno mai digerito, specialmente per il ritardo con cui è arrivata. La casa di Noale non ha avuto neppure il tempo di pianificare un piano B, riportando danni irreversibili sia nella stagione 2020 che, in parte, per il 2021.

In questi giorni il rider di Vasto è particolarmente attivo, non solo sul lato professionale. Nella giornata di ieri ha raggiunto Misano per una sessione di allenamento con una Aprilia stradale, mentre i suoi ex colleghi saranno impegnati nel primo week-end di MotoGP a Losail. Approdato in serata sulla pista adriatica, stamane girerà in pista per tenersi in allenamento e continuare a coltivare la sua grande passione. Intanto il team di Noale sta pensando ad un degno sostituto, il suo ex compagno di squadra Andrea Dovizioso. Previsti due test privati, poi il forlivese potrà decidere se ritornare in classe regina con un progetto che farebbe di lui un perno centrale.

