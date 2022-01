MotoGP 2022: team e presentazioni, le date rese note finora

I team della categoria MotoGP inizieranno le loro presentazioni a breve. Manca ancora qualche data, ecco cosa sappiamo finora.

Siamo sempre più vicini al riaccendersi ufficiale dei motori per la stagione MotoGP 2022. I prossimi test ufficiali saranno ad inizio e metà febbraio, i piloti si stanno allenando, ma nel frattempo ci sono anche le presentazioni dei team. Mancano ancora parecchie date per quanto riguarda la classe regina, come ad esempio quella del Ducati Team, mentre si sa qualcosa di due suoi team satellite. Per Repsol Honda e LCR poi al momento è stata solo comunicata una conferenza stampa online per il 14/01 alle 11:00 con Espargaró, Alex Márquez e Nakagami, quindi senza Marc Márquez. Riepiloghiamo quello che si sa finora.

Il primo della classe sarà il Gresini Racing, separatosi da Aprilia e pronto a dare il via al nuovo progetto con Ducati. I piloti sono il secondo miglior esordiente 2021 Enea Bastianini ed il rookie Fabio Di Giannantonio. La presentazione avrà luogo dal quartier generale di Faenza, in diretta web (social e YouTube) alle 11:00 del prossimo 15 gennaio, ovvero tra pochi giorni. Proseguiamo con RNF Team, che alzerà i veli sulla sua stagione 2022 a Verona, sempre in diretta web: la data è il 24 gennaio, sempre alle 11:00. Vedremo una struttura molto rinnovata, con Andrea Dovizioso confermato e Darryn Binder protagonista del “doppio salto”, visto l’arrivo dalla Moto3.

Altri team si presenteranno a ridosso dei test ufficiali a Sepang (5-6/02, shakedown 31/01-2/02). Il 2 febbraio sarà il turno di Pramac Racing, con la line-up confermata ma con altre novità. Dopo l’addio di Guidotti il nuovo Team Manager è Claudio Calabresi (che occupava lo stesso ruolo in MotoE), mentre Fonsi Nieto è il nuovo Direttore Sportivo. Proseguiamo con Monster Yamaha il 4 febbraio con il campione 2021 Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, idem Suzuki Ecstar con Joan Mir ed Alex Rins. Tutti con orari ancora da definire Segnaliamo infine una data Moto3: il 28/01 si presenta il Team MTA di Alessandro Tonucci, all’esordio in entry class. I tea

Le date di presentazione

Gresini Racing: 15 gennaio, ore 11:00

WithU Yamaha RNF Team: 24 gennaio, ore 11:00

Pramac Racing: 2 febbraio

Monster Energy Yamaha MotoGP: 4 febbraio

Team Suzuki Ecstar: 4 febbraio

Ducati Team: ?

Repsol Honda Team: ?

LCR Honda: ?

VR46 Racing Team: ?

Red Bull KTM Factory: ?

Tech3 KTM Factory: ?

Aprilia Racing: ?

Foto: motogp.com