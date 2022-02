MotoGP: Alex Rins anno cruciale. “So di essere forte, devo dimostrarlo”

Alex Rins carico verso la nuova stagione mondiale. Massima concentrazione per dimenticare il 2021, pensando anche al discorso contratto.

Sarà certamente una stagione in cui serve l’importante passo avanti, anche in ottica futura. Nel commento successivo alla presentazione ufficiale, Alex Rins si mostra una volta di più ben conscio del 2022 che lo attende. Non ha omesso di ricordare i tanti incidenti di cui si è reso protagonista nella scorsa annata MotoGP, con quindi occasioni determinanti venute a mancare. Oltre al fatto che si preannuncia un mercato incandescente: i contratti sono in scadenza e le voci di mercato, più o meno fantasiose, si sono già scatenate.

Riguardo la nuova GSX-RR, Guintoli e Tsuda hanno aperto la strada nello shakedown dei giorni scorsi. Il tester francese in particolare è convinto che “I piloti saranno contenti.” Ma Rins per il momento si mantiene cauto. “A Jerez ci sono stati dei miglioramenti, ma fino al Qatar non sapremo se ci sono stati passi avanti. Dobbiamo confermarci in Malesia, ma serve anche in confronto con i nostri rivali in pista. Magari siamo migliorati, ma chissà se gli altri hanno fatto di più…” Sarà un’annata importante, ma prima di quella ci sono i test.

“Non ci sarà molto tempo per provare la moto” ha sottolineato infatti il pilota #42. “Avremo due giorni a Sepang ed altri due a Mandalika, considerando che il primo giorno verrà utilizzato per imparare la pista.” Riguardo il nuovo anno mondiale, “Saremo concentrati al 100% sulla stagione, pensando solo ad una gara alla volta.” Con un occhio anche al futuro. “So di essere forte, ma è anche un periodo di nuovi contratti e quindi dobbiamo essere pronti, dobbiamo dimostrare di essere veloci.”

Foto: Suzuki Racing