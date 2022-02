Jorge Martín è il migliore tra i piloti con la nuova Ducati a Sepang. C'è ancora da fare, ma ne sottolinea il potenziale. Ed elude qualsiasi 'guerra psicologica'.

Sono stati rivali nella lotta per il miglior rookie MotoGP 2021, ma in ottica 2023 c’è ben di più in ballo. Sembra presto per parlarne, ma Enea Bastianini ha già ribadito più volte la sua intenzione di puntare al team factory. Osservando appunto anche Jorge Martín, che l’ha battuto l’anno scorso nella lotta tra esordienti. Ed il pilota Pramac che ne pensa? Al momento nulla, sottolineando invece che il primo obiettivo è arrivare al livello desiderato con la nuova D16. L’italiano ha piazzato un tempo record a Sepang con la GP21, una moto ben rodata e vincente, ma il pilota #89 ‘risponde’ con il 3° crono a 86 millesimi con la moto 2022 (il resoconto del day-2).

“Quando si inizia a lavorare su una nuova moto il livello è chiaramente inferiore.” Così Jorge Martín spiega i primi passi con la nuova Ducati nei test a Sepang. Rimarcando in particolare che “È una moto molto diversa, una grande evoluzione, migliorati turning e cambi di direzione, ma mi servirà cambiare un po’ lo stile di guida.” Oltre a non farsi mancare qualche intoppo. “Ho qualche difficoltà a livello di grip al posteriore e ho avuto anche un piccolo problema elettronico. Ma abbiamo abbastanza tempo per capire come funziona: il suo potenziale è molto alto, è solo il secondo giorno ma come tempi e ritmo già non è male.”

Come detto però, è già iniziato una sorta di gioco psicologico in ottica futura. Mentre appare scontata la riconferma di Bagnaia in Ducati Team, non è così per la seconda sella, con tre piloti che si candidano ad occuparla. Bastianini vuole essere uno di questi, lanciando un messaggio anche a Jorge Martín. “So che dalla presentazione della squadra sta dicendo che sono il suo obiettivo, ne sembra quasi ossessionato” è la risposta dello spagnolo. “Miller avrà una certa pressione, così come Enea, ma non sono in lotta con lui. So quello che posso fare e penso solo a tirare fuori il massimo potenziale dalla nuova Ducati, il resto non mi preoccupa.”

Foto: Dorna Sports