MotoGP: Bagnaia, Miller ed il Rosso Ducati per sognare in grande

Ducati Team apre ufficialmente la stagione MotoGP 2022, con Bagnaia e Miller all'attacco. Ecco la nuova Desmosedici vista più da vicino.

Abbiamo già avuto un’anteprima della nuova Rossa a fine gennaio, col video qui in alto. Oggi Ducati Team, dopo il rinvio per la positività di Jack Miller, si presenta ufficialmente per questa stagione MotoGP 2022. L’australiano e Francesco Bagnaia sono le due frecce nell’arco di Borgo Panigale, che punta ancora più in alto dopo aver vinto tanto nella scorsa annata. Ma manca ancora un altro passo ed è quello che si cerca in questo Mondiale, con una D16 rinnovata nella quale vengono riposte grandi speranze, assieme ai due piloti.

Riepilogando: titolo a squadre, titolo costruttori, miglior team e pilota indipendenti, best rookie… Ma non l’iride piloti. Un ultimo tassello di pregio per completare il quadro, con il vice-campione in carica e il #43 carichi per il nuovo Mondiale. Nonché reduci dai primi test dell’anno in cui hanno “svezzato” la nuova Desmosedici. Non è mancata qualche problematica in corso d’opera e ci sono aree da sistemare, ma il confermato binomio di punta, al secondo anno nel team ufficiale, è più che certo del potenziale della moto. Ripartire da fine 2021 per puntare ancora più in alto quest’anno.

Gigi Dall’Igna, la D16 2022 ed il “mistero” ride height device

Rosso Ducati, l’analisi di Alex Design