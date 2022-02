MotoGP: Pecco Bagnaia, la calma è la virtù del favorito Ducati

Pecco Bagnaia non è tra i primi della classe nel day-1, ma sottolinea il lavoro sulla nuova Ducati. Ed è pronto ad essere un candidato per il titolo.

Indubbiamente Francesco Bagnaia rimane il maggiore osservato speciale in casa Ducati dopo un 2021 in crescendo. La Rossa punta a quell’iride piloti arrivato una sola volta con Casey Stoner e certamente la truppa di Borgo Panigale cercherà di essere aggressiva fin dal round inaugurale. A livello di tempo nulla di speciale da segnalare in questa prima giornata di test a Sepang, ma l’italiano, 19° oggi, non mirava al riferimento cronometrico. Il pilota piemontese, concentrato sulla nuova D16, è però ben conscio del 2022 che lo attende ed è più che determinato ad essere grande protagonista.

In questo ritorno in azione, come accennato, nessun time attack, ma una buon partenza in ogni senso. “Fisicamente mi sento molto bene, anche la gamba sta meglio dell’anno scorso” ha sottolineato Pecco. Ricordiamo, a dicembre si è sottoposto ad una ‘revisione’ della gamba infortunata nell’annata precedente. Passando alla moto, “Abbiamo fatto qualche passo avanti sul finale di giornata, con gomme medie nuove. Non abbiamo messo le morbide, la classifica in questo momento non ha importanza. Abbiamo provato il nuovo profilo aerodinamico ed il nuovo motore, sono andati bene, ma dobbiamo lavorare su motore ed elettronica, che è la stessa di prima.”

“Tanto lavoro per essere un candidato al titolo”

“Ma l’unica cosa importante oggi era fare il miglior lavoro possibile.” Non avrà guardato molto i tempi, ma ammette che “Con gomme usate abbiamo girato costantemente su 2:00 e mezzo, che non è male. Con la moto vecchia saremmo andati più forte, ma ci stiamo concentrando su altro e sono contento di com’è finita la giornata.” Non manca anche un commento su Bastianini quarto di giornata. “Enea è stato bravo e sappiamo bene che quella è una moto vincente.” Riguardo al duo Aprilia oggi al comando, “Non avevo molti dubbi. Qua in Malesia sono sempre velocissimi, ma soprattutto è il loro quinto giorno di test: tre di shakedown, uno nel giorno di ‘riposo’ e poi oggi.”

Sottolineando anche che “Ho visto che Honda ha una moto totalmente nuova, è la maggiore differenza assieme a noi.” Infine, come detto sa bene di essere un osservato speciale per quest’anno, ma ancora non pensa alla stagione vera e propria. “Sappiamo di essere forti e che il potenziale è molto alto” ha rimarcato Bagnaia. “In molti poi credono nel fatto che io sia davanti, sia veloce, e lo credo anche io. Questo però inizierò a sentirlo molto di più in Qatar, ho pensato solo alla preparazione ed alla moto nuova da sviluppare.” Ma è contento all’idea. “Ho lavorato tanto per essere un candidato al titolo, non capita a tutti e cercherò di godermela.”

Foto: motogp.com