MotoGP 2021: l’elenco completo dei capitecnici ‘box to box’

Dieci capitecnici della MotoGP cambieranno pilota di riferimento nella stagione 2021. Alberto Giribuola, ex di Andrea Dovizioso, seguirà Enea Bastianini.

Il ruolo del capotecnico assume un’importanza sempre maggiore nella MotoGP contemporanea. Rivestono mansioni che passano in secondo piano sul grande schermo, ma talmente imprescindibili per i piloti che spesso li seguono anche nei cambi di box. Non semplici ingegneri, ma a volte anche amici, confidenti, tramite necessario tra pilota e costruttore per orientare l’evoluzione dei prototipi. Nella stagione 2021 sono ben dieci i capitecnici che cambieranno team.

Ad esempio i nuovi piloti Ducati factory, Jack Miller e ‘Pecco’ Bagnaia, porteranno con sé Christian Populin e Christian Gabarrini. Il capotecnico di Andrea Dovizioso, Alberto Giribuola, si prenderà cura del rookie Enea Bastianini in Esponsorama Racing. Nell’altro lato del box, al fianco di Luca Marini, ci sarà Luca Ferraccioli. Marco Rigamonti va al box Pramac Ducati con Johann Zarco. Daniele Romagnoli non ha seguito Danilo Petrucci in KTM, lavorerà con il nuovo arrivato Jorge Martín.

“Petrux” avrà Sergio Verbena in Tech3, il compagno di marca Brad Binder ha chiesto di avere lo spagnolo Andres Madrid. Il 66enne Guy Coulon lascia il team Tech3-KTM per rivestire un ruolo secondario all’interno dell’orbita austriaca. Miguel Oliveira ‘eredita’ da Pol Espargaró l’esperto Paul Trevathan nel team Red Bull KTM Factory. Il neo pilota Repsol Honda, invece, lavorerà con Ramón Aurín. Alex Márquez passerà in LCR, dove troverà Christophe Bourguignon. Cambi anche in Yamaha: Diego Gubellini e David Muñoz si sono scambiati di posto, così come Fabio Quartararo e Valentino Rossi.

I capitecnici della MotoGP con i rispettivi piloti

Monster Energy Yamaha Team

Maverick Viñales: Esteban Garcia

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Repsol Honda Team

Marc Márquez (Stefan Bradl?): Santi Hernández

Pol Espargaró: Ramón Aurín

Suzuki Monster Energy

Alex Rins: José Manuel Cazeaux

Joan Mir: Francesco Carchedi

Ducati Team

Jack Miller: Christian Populin

Pecco Bagnaia: Christian Gabarrini

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Miguel Oliveira: Paul Trevathan

Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

[Lorenzo Savadori: Pietro Caprara]

Pramac Racing

Johann Zarco: Marco Rigamonti

Jorge Martín: Daniele Romagnoli

LCR Honda

Alex Marquez: Christophe Bourguignon

Takaaki Nakagami: Giacomo Guidotti

Tech3 KTM

Iker Lecuona: Nicolas Goyon

Danilo Petrucci: Sergio Verbena

Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli: Ramón Forcada

Valentino Rossi: David Muñoz

Esponsorama Ducati

Enea Bastianini: Alberto Giribuola

Luca Marini: Luca Ferraccioli