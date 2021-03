MotoGP 2021, la scommessa di Danilo Petrucci con KTM Tech3

Danilo Petrucci prossimo all'esordio con KTM Tech3. Dopo tanti anni in Ducati, il ternano si rilancia con un'altra casa. "Voglio essere competitivo dalla prima gara."

Tra gli interessanti cambi di casacca per questa stagione MotoGP 2021 c’è anche quello di Danilo Petrucci. È ormai alle porte il primo GP in sella alla KTM del team Tech3: dopo tanti anni in Ducati, ecco che si rimette in gioco con la casa austriaca. Una scommessa vincente? Quello che sappiamo è che certo non è mai semplice ripartire da zero con un’altra moto, e stranamente abbiamo visto una truppa KTM un po’ sottotono nei test ufficiali. Ma la prova del nove arriverà questo fine settimana: pilota e team sono carichi.

Lo ricordiamo, Petrucci ha chiuso le prove con il 19° crono combinato a +1.7 dalla vetta, terza KTM dietro ad Oliveira e Binder. Ma ora si farà sul serio. “Finalmente iniziamo la stagione” ha dichiarato ‘Petrux’, a caccia della rivincita dopo un 2020 complesso. “Certo la strada è lunga, ma mi sento bene e la moto mi piace molto, anche se certo devo capirla un po’ di più.” C’è tanta voglia di fare bene fin da subito. “Voglio essere competitivo fin dalla prima gara. Non sarà facile, ma vale per tutti. Non vedo l’ora di guidare di nuovo la mia KTM.”

Non è da meno Hervé Poncharal, che guarda con fiducia alla nuova stagione MotoGP. “Danilo è un due volte vincitore di GP” ha sottolineato il boss Tech3. “Iker poi non è più un esordiente. Chiaramente le nostre aspettative sono molto alte con questi due ragazzi.” Anche se rimarca quanto detto più volte in precedenza. “Non siamo in ottima forma su questa pista, che non è mai stata facile per le KTM. Ma dopo i test s’è discusso molto e siamo sicuri di avere qualche idea in più per chiudere il gap dai primi.”

Foto: KTM Tech3