MotoGP 2021, ecco Nakagami. Cecchinello: “Stessa moto degli altri”

LCR Honda completa la sua formazione, ecco Takaaki Nakagami per l'annata MotoGP 2021. "Ha il potenziale per stare con i top riders" ha sottolineato Cecchinello.

Dopo Alex Márquez, LCR Honda completa il suo team con la presentazione odierna di Takaaki Nakagami. Un’altra stagione nelle file della squadra di Lucio Cecchinello, la quarta in MotoGP per il pilota giapponese. Visti gli importanti progressi compiuti nel corso del campionato 2020, ci si aspetta di vederlo sul podio in questa nuova stagione in classe regina.

“Avrà la stessa identica moto degli altri piloti” assicura Lucio Cecchinello. Per Nakagami quindi un’annata con la medesima RCV che utilizzeranno Espargaró ed i Márquez. Un ‘premio’ per i progressi del 2020, quand’era diventato lui il pilota di punta dopo l’infortunio di Marc Márquez. “Ha il potenziale per stare con i top riders, può conquistare altri podi per la nostra storia” ha sottolineato Cecchinello.

“L’anno scorso c’è stato un bel passo avanti, ho maggiore fiducia in me stesso” ha aggiunto Takaaki Nakagami. Aggiungendo che “Sono sempre in viaggio. Vivo in Spagna e solo a fine stagione torno a casa per un mesetto. Poi di nuovo in Europa per prepararmi per la nuova stagione. Siamo sempre al lavoro per cercare di migliorare.”