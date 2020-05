Gabriel Rodrigo si assicura il successo nel Gran Premio Moto3 virtuale a Jerez. Sul podio anche Albert Arenas e Raúl Fernández.

Il primo Gran Premio virtuale del 2020 si chiude nel segno di Gabriel Rodrigo. L’alfiere di Fausto Gresini, primo in griglia dopo le qualifiche, si assicura il successo a Jerez. Completano il podio Albert Arenas e Raúl Fernández, tante risate e spettacolo dai giovanissimi del Motomondiale in questa competizione differente.

Qualifiche svolte in precedenza con Gabriel Rodrigo autore della pole position di questo Virtual GP a Jerez. Il pilota argentino si è imposto su Dennis Foggia e Albert Arenas, che completano la prima fila, Sergio García chiude la classifica. Tutto pronto per dare vita al ‘primo GP’ della stagione, della durata di 8 giri.

Pessima partenza di Rodrigo, che si ritrova in cosa, non manca un incidente già alla prima curva, mentre la gara di Foggia dura poco a causa di problemi al wifi. È fuori dal GP, non prima di dare vita ad uno spettacolare incidente online. Fernández si mantiene così al comando, con Rodrigo in rimonta su di lui.

Seppur virtualmente, assistiamo ad un buon numero di battaglie, da quella per la vittoria e quelle nelle ultime posizioni. Alla fine è il poleman Gabriel Rodrigo, accompagnato sul podio da Albert Arenas e da Raúl Fernández, in rimonta dopo un incidente dopo il pilota argentino. Chiude la classifica Riccardo Rossi (cinque cadute per lui).