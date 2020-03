Motomondiale al primo round 2020 con solo Moto2 e Moto3. Tutti i turni in Qatar in diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita TV8.

Siamo ormai al primo Gran Premio della stagione 2020, con qualche cambiamento dell’ultima ora. Si corre in Qatar, una volta di più tappa inaugurale del campionato, ma solo Moto3 e Moto2 scenderanno in pista dal 6 all’8 marzo. Niente MotoGP invece, annullata per le regole restrittive verso gli abitanti di paesi ‘a rischio’ per il coronavirus (soprattutto italiani e giapponesi). La diretta esclusiva sarà garantita da Sky Sport MotoGP HD (pay tv, canale 208 di Sky) e da quest’anno anche da DAZN. Su TV8 invece (canale 8 del digitale terrestre) sarà possibile vedere solo in differita la sintesi delle qualifiche e le gare.

ORARI SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Venerdì 6 marzo

11.25: Diretta Moto3 Prove Libere 1

13.20: Diretta Moto2 Prove Libere 1

15.05: Diretta Moto3 Prove Libere 2

16.00: Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 7 marzo

10.55: Diretta Moto3 Prove Libere 3

11.50: Diretta Moto2 Prove Libere 3

15.05: Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

16.00: Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 8 marzo

11.10: Diretta Moto3 Warm Up

11.40: Diretta Moto2 Warm Up

14.20: Diretta Moto3 Gara

16.00: Diretta Moto2 Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Come anticipato all’inizio, per questo primo fine settimana della stagione 2020 TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky) trasmetterà solamente in differita le qualifiche, a cui seguiranno domenica le gare delle categorie rimaste del Campionato del Mondo.

Sabato 7 marzo

17.30: Studio MotoGP

19.00: Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2

20.15: Studio MotoGP

Domenica 8 marzo

17.15: Studio MotoGP

18.15: Differita Moto3 Gara

19.00: Studio MotoGP

19.15: Differita Moto2 Gara

20.15: Studio MotoGP