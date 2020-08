Moto2, Hafizh Syahrin, primi passi in stampelle. Dubbio GP di Stiria

Hafizh Syahrin, primi passi in stampelle dopo il pauroso incidente di domenica in Austria. Condizioni da valutare per il GP di questo fine settimana.

Una delle belle notizie dopo il pauroso incidente Moto2 di domenica è sapere che Hafizh Syahrin non ha riportato lesioni serie. Il pilota malese, volato sopra la moto di Bastianini dopo l’highside dell’italiano, chiaramente è ancora parecchio dolorante, ma sta muovendo i suoi primi passi in stampelle. Ricordiamo che ha riportato una forte contusione all’anca ed avverte dolore alle gambe nella zona inguinale.

Le immagini dell’incidente al Red Bull Ring

Tanti i messaggi di auguri arrivati all’alfiere Aspar Team, che ha incredibilmente evitato fratture di qualsiasi tipo dopo il botto in gara. Chiaramente ci sono forti dubbi sulla possibilità che sia al via nel Gran Premio Moto2 di Stiria, che scatta questo venerdì. Al momento è unfit, ma l’ultima parola spetterà al Centro Medico del circuito, che deve valutare se dare l’idoneità o meno per il secondo evento consecutivo al Red Bull Ring.