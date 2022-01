Marco Melandri finisce in un uragano mediatico dopo le dichiarazioni su Covid e green pass. Il sottosegretario Carlo Sibilia annuncia accertamenti.

Marco Melandri al centro della bufera e non per questioni sportive. Stavolta c’è di mezzo il pensiero di un uomo ed ex pilota che, pur di esprimere la sua opinione, si sta mettendo contro gran parte dell’opinione pubblica. Per vent’anni ha fatto storia negli autodromi, conquistando un titolo mondiale nella classe 250 con Aprilia nel 2002. Ha dato persino filo da torcere a Valentino Rossi in MotoGP, arrivando secondo nella stagione 2005. Dopo una breve parentesi nel Mondiale Superbike 2020 con il team Barni, si è dedicato al ruolo di commentatore per Dazn, Fino a che ieri il ravennate è salito sul palco di piazza XXV Aprile per la manifestazione no green pass.

Melandri ritorna indietro…

Ha fatto scalpore l’ammissione di essersi volutamente contagiato ma poi ha precisato di essere stato frainteso. Nell’intervista esclusiva rilasciata a Corsedimoto.com raddrizza il tiro: “Adesso l’ho preso senza neppure accorgermene, ma in un certo senso ho cercato il contatto“. Fatto sta che la prima dichiarazione ha fatto un certo effetto. L’urlo di Melandri, che si definisce “free vax”, cioè non contro il vaccino Sars-Cov2 ma per la libertà di scelta, giunge fino alle autorità, tanto che il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia ha annunciato verifiche. “Ringrazio Marco Melandri per l’autodenuncia pubblica. Le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto. Al di là dei profili penalistici su cui valuterà l’autorità giudiziaria, il comportamento e il messaggio sono senza dubbio indegni e pericolosi“. Parole al veleno che danno l’idea di quanto la presa di posizione di un ex sportivo così esposto mediaticamente abbia dato parecchio fastidio alle autorità.

Marco Melandri, pur smentendo a posteriori di aver contratto volutamente il Covid, resta fermissimo sulle sue idee, e lo ha ribadito via social. “Non ho inseguito il Covid. Mi trovo dentro ad un uragano enorme per una frase ironica. Mi sono trovato a contatto con una persona negativa che forse era entrata in contatto con un positivo e ho ironizzato ‘Almeno avrò il green pass… Le mie parole sono state interpretate male, mi dispiace, ne pagherò le conseguenze“. Ma sottolinea come sia sbagliato imporre un vaccino, in particolare ai ragazzini. E a suo dire l’incoerenza di certe decisioni, che impongono ad esempio il green pass per entrare nei bar, ma danno piena libertà di comprare le sigarette. Per la prima volta un pilota giovane e vincente si è esposto a gamba tesa su temi socio-politici come mai nessuno ha fatto in precedenza. A questo punto sarà interessante verificare se tornerà nell’ombra oppure continuerà a farsi portavoce di una battaglia, in questo momento, scomodissima.