Il Gran Premio delle Americhe ci ha detto molte cose. Su tutto però ci ha mostrato il carattere di un Marc Marquez appena rientrato dopo il nuovo guaio alla vista. Certo eravamo su uno dei suoi circuiti talismano, ma adesso si va all’Autódromo do Algarve di Portimao, una pista che evoca ricordi sia positivi che negativi. In entrambi i casi, una carica in più per il pluricampione MotoGP, determinato ad essere protagonista. E ad impensierire un po’ di più i colleghi di categoria…

Portimao un anno dopo

Il tracciato portoghese è entrato in calendario a fine 2020, quando Marc Márquez era già fuori causa. Nel 2021 però ha avuto occasione di conoscerlo, anzi è stato teatro del suo emozionante ritorno alle corse dopo un anno difficile. Una tappa chiusa con un settimo posto eccezionale. Ricordiamo che, a causa della pandemia e delle conseguenti modifiche al calendario MotoGP, il #93 non disputava una gara da Valencia 2019! Ma Portimao è anche l’opposto: sempre l’anno scorso il ritorno della diplopia si è verificato in seguito ad un incidente in allenamento giusto prima del GP di Algarve. Secondo round sullo stesso circuito, inserito in corsa per l’annullamento della trasferta in Australia. Un banco di prova interessante quindi, ma sicuramente non si accontenterà di un settimo posto come in precedenza.

“Abbiamo mostrato di cosa siamo capaci”

Ha quindi un solo GP di esperienza rispetto ai colleghi MotoGP (tolti gli esordienti per ovvi motivi). Ma non è certo assurdo dire che sarà uno degli osservati speciali di questo appuntamento. Prima di Austin aveva sottolineato la passione per le moto più forte del rischio, sempre presente, di farsi di nuovo male o del ritorno di guai alla vista. La gara poi disputata ha fornito la prova di queste parole ed in Portogallo certo cercherà una nuova affermazione. O probabilmente ben di più… “È difficile fisicamente, ma divertente” ha detto Marc Márquez in riferimento alle ‘montagne russe’ di Portimao.” Aggiungendo che “In America abbiamo mostrato la nostra velocità e fatto vedere di cosa siamo capaci.” C’è ancora molto lavoro da fare a livello tecnico e fisico, non certo come grinta e determinazione. Da tenere d’occhio.

