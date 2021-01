Marc Marquez inizia la preseason: “Noiosa la vita senza MotoGP”

Marc Marquez vuole esserci a tutti i costi nella stagione 2021. In un post sui social il campione Honda scrive: "Noiosa la vita senza MotoGP".

Marc Marquez ci crede e insieme a lui anche i fan della MotoGP. Secondo l’ultimo comunicato ufficiale rilasciato da HRC continua la cura antibiotica per azzerare l’infezione all’omero destro. Dopo i tre interventi continua a indossare una protezione n carbonio e questa non è una buona notizia. C’è ancora il rischio di una quarta operazione ed entro febbraio le idee verranno chiarite. Il ritorno in sella alla RC213V pare ancora un miraggio, ma la certezza è che lo rivedremo in questa stagione 2021.

Nella stessa giornata l’otto volte iridato ha lanciato due messaggi sui social. “#rehabilitation #preseason“. La sua preparazione invernale è iniziata, si sta rimettendo in forma per riportarsi in griglia di partenza, “passo dopo passo“. Poche ore prima aveva postato un’altra immagine con la tuta e senza protezione al braccio. Il casco però è dell’anno scorso e non è così scontato che si tratti di un’istantanea recente… “La vita è noiosa senza MotoGP“, ha commentato Marc Marquez che non vede l’ora di dare l’assalto al nono mondiale.

Da parte Honda la tendenza sarebbe quella di non convocare Andrea Dovizioso e di proseguire con Stefan Bradl. Il collaudatore tedesco, in questi giorni impegnato a Jerez, dovrebbe sostituire il Cabroncito anche nella prima parte del campionato 2021. Secondo le previsioni potrebbe tornare a metà stagione e iniziare la nuova “convivenza” con Pol Espargarò. “Quello che ho sentito da HRC suggerisce che le cose continueranno con me in Honda come è partito l’anno scorso. Adesso mi sto preparando molto bene per la stagione“, ha dichiarato Bradl nei giorni scorsi. Inoltre i vertici Honda starebbero pensando di indagare su eventuali responsabili che possano aver causato tali problemi al loro campione. Di certo il danno causato a Marc Marquez e alla Repsol Honda non ha prezzo…