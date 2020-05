Marc Marquez: “Al FantaMotoGP prenderei Fabio Quartararo”

Marc Marquez considera Fabio Quartararo il principale avversario per la prossima stagione MotoGP: "In qualifica va davvero forte".

Marc Marquez è ancora in isolamento a Cervera in attesa di nuove disposizioni per gli allenamenti. Raggiunto da Sky Sport ha parlato della convivenza con suo fratello Alex che dal prossimo anno sarà compagno di box in Repsol Honda. Fino all’ultimo giorno della scorsa stagione MotoGP non ha mai parlato di un possibile approdo del fratello nel suo team. “Alberto Puig ha un bel rapporto con i piloti ma è professionale. Quando gli ho chiesto chi fosse il compagno di squadra mi ha risposto ‘Tu devi pensare a vincere. Sceglieremo quello che è giusto per la Honda lo faremo’. Alex ha firmato il contratto lunedì sera“.

Non sarà facile condividere il box con Alex, il compagno di squadra è sempre il primo rivale. “E’ difficile capire il suo livello, perché non abbiamo ancora prove. E’ un rookie e sulla carta dovrei essere più veloce, però dobbiamo essere professionali al box. A casa è un altro discorso“. Sarà una stagione MotoGP molto particolare, con dieci o poco più gare, dove sarà vietato commettere errori. Chi sarà il suo principale avversario o su chi punterebbe al FantaMotoGP? “Io prenderei Quartararo, perché in qualifica va molto forte e anche in gara è davvero bravo“.

Marc Marquez resta ovviamente il grande favorito e HRC ha voluto blindare il suo campione per altre quattro stagioni. Resta deluso chi avrebbe voluto vederlo in sella ad un’altra moto. “Non si sa mai, farò altri cinque anni con la Honda, era il mio primo pensiero. Ducati ha chiesto ma non abbiamo iniziato a dialogare, perché dopo quello che mi ha offerto la Honda non ho pensato ad un altro progetto“. Per ravvivare la MotoGP potrebbe servire il rinnovo di Valentino Rossi o il ritorno di Jorge Lorenzo… “Se Valentino rimane e torna Lorenzo sarebbe buono, anche se Pedrosa facesse una wild card“. L’ultima domanda è sul giorno più bello della sua vita: “Il più recente è stato in Malesia, quando ha vinto mio fratello in Moto2. Ha lavorato tanto per arrivare al titolo, ha fatto fatica e ha rischiato. E’ stato un giorno molto bello“.