Marc Marquez, la carriera era a rischio: “O mi operavo o mi ritiravo”

Il recupero fisico di Marc Marquez dopo l’ultima operazione all’omero destro sta procedendo positivamente e lui ha fiducia di tornare al 100%. Verso la fine di agosto sosterrà un’altra importante visita medica che servirà per fare un nuovo punto della situazione e probabilmente anche per definire quando ci potrà essere il rientro in moto.

Alberto Puig ha sottolineato quanto per la Honda sia importante il suo ritorno prima della fine della stagione MotoGP 2022. I feedback dell’otto volte campione del mondo sono fondamentali per lo sviluppo della moto. L’obiettivo della casa di Tokio è tornare a lottare per vincere il Mondiale nel 2023 e gli ingegneri giapponesi hanno bisogno di alcune indicazioni per capire la direzione esatta da prendere. Indicazioni che devono essere date dal migliore pilota HRC, non da chi è destinato a correre altrove l’anno prossimo come Pol Espargarò o Alex Marquez.

Marc Marquez ha rischiato di dire addio alla MotoGP

Intervistato da Deportes Cuatro, il fenomeno di Cervera ha confermato che l’intervento chirurgico all’omero destro era necessario per il suo futuro nel motociclismo: “Ho l’esperienza di quattro operazioni e sembra che tutto stia andando bene. Volevo operarmi, perché o lo facevo oppure mi ritiravo“.

Marquez sottolinea che ricorrere per la quarta volta alla sala chirurgica, dopo le tre del 2020, era qualcosa di fondamentale e che l’alternativa era quella del ritiro. Quando ha comunicato ufficialmente la volontà di farlo, aveva evidenziato che non poteva guidare come voleva altrimenti. C’erano troppi limiti fisici che lo ostacolavano e bisognava intervenire nuovamente sull’omero per consentirgli di tornare al top.

“Voglio ritrovare me, il resto verrà da sè”

Il pilota del team Repsol Honda in questo momento non ha nel mirino il fatto di dover riconquistare il titolo MotoGP, c’è un’altra priorità prima: “Il mio sogno e il mio obiettivo non è quello di vincere di nuovo, ma di tornare a godermi la guida e di farlo senza sentire dolore. Se riesco a farlo, il resto verrà da sé“.

Ritrovare il 100% della condizione fisica e poter guidare senza fastidi sono in cima alla lista degli obiettivi di Marc. Forse sarà difficile credere che non stia pensando a vincere, ma dopo il calvario che ha passato in questi anni le priorità un po’ cambiano e sa cosa deve mettere al primo posto. Se starà bene fisicamente, i successi poi arriveranno.

Foto: Instagram