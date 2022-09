Valentino Rossi può essere orgoglioso di sui fratello. A Misano Luca Marini si sta esprimendo a buoni livelli e scatterà alla settima posizione in griglia. A fine giornata è apparso tranquillo nonostante non sia filato tutto liscio, anzi.

“Il sabato è iniziato in modo un po’ strano – racconta Luca Marini – All’inizio abbiamo avuto diversi problemi ma credo che poi dobbiamo essere abbastanza contenti del risultato. Abbiamo centrato una buona posizione in griglia di partenza. Bisognerà capire la temperatura per fare la giusta scelta sulla gomma anteriore perché tutte tre le specifiche sembrano funzionare abbastanza bene e non una in particolare. La giornata è cominciata in modo difficile, passando dalla Q1, poi la pioggia e fare settimi in griglia può essere buono”.

Misano senza tuo fratello Valentino Rossi. Che effetto ti fa?

“L’effetto più grande è che non c’è nessuno sugli spalti, tutto qui. Poi quando si è in pista, che ci sia Vale o non ci sia, non cambia molto. Bisogna stare sempre molto concentrati sul lavoro, sul giro e su come guidare. Questa assenza però si fa sentire molto ed è pesante. Spero che tutti i fans italiani e del mondo riescano a trovare nuovi eroi, nuovi idoli a cui ispirarsi perché abbiamo bisogno di loro”.

Cosa provi a poche ore dalla gara di casa?

“E’ sempre bianco e nero perché ci sono tantissime cose belle, è molto emozionante, ci sono tante persone vicine. Di solito alle gare sono da solo o al massimo con la mia fidanzata invece qua c’è tutta la mia famiglia poi ci sono tantissimi fans italiani quindi si vuole sempre dare qualcosa in più. Allo stesso tempo però ci sono tantissimi più impegni anche fuori dalla pista, meno tempo per lavorare nel box e bisogna cambiare un po’ le abitudini e il modi di lavorare però siamo professionisti e preparati anche a questo”.

