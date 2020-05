Lorenzo Savadori: “Aprilia conosce il mio interesse per la MotoGP”

Il tester Aprilia Lorenzo Savadori in diretta su Box18. L'esordio su una MotoGP, un presente incerto: ecco quello che ci ha raccontato.

In questo 2020 Lorenzo Savadori è impegnato su due fronti: collaudatore MotoGP e CIV Superbike, entrambi in collaborazione con Aprilia. Anzi, dovrebbe, visto che l’emergenza sanitaria ha fermato tutte le attività. La speranza di ‘Sava’ è di riuscire a tornare presto in azione, compatibilmente con l’evoluzione della situazione. Ecco un estratto di ciò che ha raccontato a Box18, il salotto Facebook di Corsedimoto.

“Difficile fare programmi adesso, non sappiamo quando si riprenderà” ha detto Lorenzo Savadori. “Io sarò collaudatore e disputerò il campionato italiano, ma Aprilia conosce il mio interesse per la MotoGP. Adesso però non possiamo sbilanciarci.” Grande soddisfazione in particolare per i test svolti. “Mi ricordo ancora la telefonata di Gresini per provare la RS-GP in Malesia. Non stavo nella pelle!”

Non manca un moto di apprezzamento proprio per Fausto Gresini, con cui ha vissuto anche l’avventura MotoE nel 2019. “Ho avuto modo di conoscerlo bene. È una persona d’oro, nei momenti duri mi ha aiutato a stringere i denti e gli sarò sempre grato.” Si ripartirà in questo 2020? “Sono assolutamente a favore” è la risposta immediata. “Chiaramente con tutte le precauzioni del caso. Sono al limite! Mi mancano le moto, sono la mia vita, non vedo l’ora di tornare in sella.”

