Livio Suppo: “L’effetto Valentino Rossi ha scatenato i facinorosi in MotoGP”

Livio Suppo ritorna sui fatti di Sepang 2015 tra Valentino Rossi e Marc Marquez. E accusa: "Ha portato i teppisti nella MotoGP".

Valentino Rossi proverà a sfruttare tutta la sua esperienza per dare l’assalto al decimo mondiale. In una stagione MotoGP ridotta a 10-12 gare, il 41enne di Tavullia proverà a dire la sua, del resto non ha nessuna intenzione di deporre l’ascia di guerra. Non ha perso tempo a rimettersi in pista dopo la Fase-1 dell’emergenza Coronavirus. Nel primo giorno utile della seconda fase ha riaperto le porte del suo Ranch, in compagnia di Luca Marini e Franco Morbidelli, gli unici dell’Academy a risiedere nelle Marche. Si è allenato in motocross su piste private all’interno della sua regione, ha atteso il momento propizio per varcare i confini romagnoli e tornare in pista a Misano.

Ha le idee chiare il Dottore, anche se probabilmente non potrà attendere i primi GP per dare una risposta definitiva a Petronas. Una cosa è certa: non ha nessuna intenzione di disputare una stagione MotoGP in passerella, giusto per dare l’addio ai suoi fan in tutto il mondo. Ammesso che il prossimo anno la carovana del paddock possa girare tranquillamente fuori dal Vecchio Continente. Valentino Rossi sarà in pista con l’intento di inseguire quel sogno mancato nel 2015. Del resto chissà quante volte ci avrà pensato e ci ripenserà dopo le dimissioni. La partenza dall’ultima fila a Valencia, dopo l’episodio di Sepang, lo ha condannato a cedere il titolo al compagno di squadra Jorge Lorenzo.

SUPPO RICORDA IL GP SEPANG 2015

Da allora il rapporto con Marc Marquez, fino a quel momento amichevole, è naufragato in una rivalità indelebile. Livio Suppo, ex team principal HRC, riapre una parentesi sull’accaduto. “La gara è stata davvero emozionante perché la battaglia tra Marquez e Valentino è stata molto intensa, ma si è conclusa troppo rapidamente. La prima impressione quando abbiamo visto il contatto è che Valentino lo stava cercando – ha detto a ‘BT Sports’ -. Guarda Marc e allunga la linea fino a lasciarlo senza spazio. Ma quello che è successo, è successo“. Da allora sembrano cambiato un po’ anche gli animi dei fan della MotoGP. “Storicamente, i fan di un pilota hanno rispettato gli altri perché erano tutti visti come eroi. Rossi è un grande eroe, ma ha portato nel nostro sport un tipo di violenti che seguono le moto per lui e le capiscono solo con lui in pista“.

Livio Suppo ricorda anche la reazione sproporzionata di alcuni amici di Valentino Rossi a Sepang. “C’era molta confusione, perché alcuni amici di Valentino sono diventati molto aggressivi con Marc, entrarono nel nostro box gridando e incolpandolo per quello che era successo. Poi siamo dovuti andare in Race Direction ed è stata la prima volta che Marc e Vale si sono visti dopo quello che è successo. Un weekend davvero indimenticabile. È facile dimenticare che Marquez aveva solo 22 anni quando tutti si sono rivoltati contro di lui“.