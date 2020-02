LIVE Test MotoGP in Qatar: la prima giornata in diretta

La prima giornata di Test MotoGP in Qatar: aggiornamenti, tempi e foto in diretta LIVE.

11:15 – Scattati i test a Losail! Nessun pilota è ancora sceso in pista.

10:50 – Non è ancora ufficiale, ma sembra che Suzuki sia più che intenzionata a continuare con Alex Rins e Joan Mir. Il rinnovo non dovrebbe essere lontano.

10:45 – Ancora deve iniziare la stagione, ma il mercato piloti è più che iniziato. Lo sa Yamaha, che ha bruciato tutti assicurandosi Maverick Viñales e Fabio Quartararo per il prossimo biennio. In seguito è arrivato il rinnovo quadriennale per l’iridato MotoGP Marc Márquez con Honda.

10:40 – Non dimentichiamo anche Avintia Racing, al via quest’anno con Johann Zarco e Tito Rabat. Svelati anche i colori della RC213V del pilota LCR Honda Cal Crutchlow (qui).

10:35 – Febbraio ricco di presentazioni. In questo periodo è stato il turno del Repsol Honda Team, poi ci sono stati tutti lo stesso giorno Monster Yamaha, Petronas Yamaha e Suzuki. Presentazione tutta virtuale per KTM, mentre proprio ieri a Losail è toccato al Aprilia Racing Team Gresini.

10:20 – Buongiorno! Iniziano oggi gli ultimi test ufficiali MotoGP prima dell’inizio della stagione 2020. Ultime possibilità per piloti e team per prepararsi al meglio al primo GP dell’anno.

INTRODUZIONE

La MotoGP ritorna in pista a Losail (Qatar) per il secondo ed ultimo test IRTA precampionato. Si parte alle ore 11:00 (in Italia, 13:00 locali) fino alle 18:00 (20:00 locali): sette ore a disposizione dei sei costruttori per sondare gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del Mondiale. Dopo il test in Malesia c’è attesa per conoscere le ultime novità tecniche, soprattutto in casa Ducati, dove si attendono novità aerodinamiche innovative. Seconda uscita ufficiale per l’Aprilia RS-GP, ansiosa di riconfermare le ottime sensazioni di Sepang e compiere ulteriori passi avanti. Ieri la casa di Noale ha svelato le nuove livree sul tracciato di Losail, presente anche Andrea Iannone che però non sarà in pista.

Il pilota più atteso in questo Test MotoGP in Qatar è Marc Márquez, ancora in condizioni fisiche non ottimali. Il campione della Repsol Honda accusa ancora dei problemi alla spalla destra, ma dovrà stringere i denti per collaudare gli ultimi dettagli della RC213V. Alex Márquez, invece, beneficerà di altri tre giorni per migliorare il feeling con la sua nuova moto. Nel box Yamaha, dopo l’ottimismo di Sepang, si studierà ancora una volta il nuovo binomio motore-telaio che sembra possa garantire eccellenti risultati. Fabio Quartararo si è dimostrato subito veloce sul giro secco, Maverick Viñales ha stampato un ottimo ritmo gara. Per Valentino Rossi un’altra occasione per sancire le sensazioni con la M1 2020 e farsi un’idea più chiara sul futuro.