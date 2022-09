Alvaro Bautista mette una seria ipoteca sul titolo mondiale Superbike vincendo Gara-1 a Magny-Cours. Sul podio Scott Redding, che ha retto pochissimi giri alla potenza della Ducati Panigale V4R, 3° Axel Bassani che approfitta della caduta di Loris Baz e del passaggio nel ghiaione di Michael Rinaldi (6°). 4° posto per Alex Lowes davanti a Garrett Gerloff, 7° Andrea Locatelli e 11° Toprak Razgatlioglu. Ultimo Jonathan Rea, per lui un duro colpo da assorbire.

La cronaca di Gara-1 a Magny-Cours

-3 giri: Bautista, Redding e Bassani in zona podio, 6° Rinaldi anticipato da Lowes e Gerloff.

-5 giri: Bautista s’invola verso l’ottava vittoria stagionale che lo proietta a +56 su Jonathan Rea in classifica.

-7 giri: Incredibile Toprak che è salito al 13° posto. Bautista scava un gap di oltre 2″ su Redding.

-8 giri: Rinaldi va lungo nella ghiaia dopo aver commesso un errore. Axel Bassani eredita la zona podio… 17° Razgatlioglu.

-9 giri: La top-5: Bautista, Redding, Rinaldi, Bassani, Gerloff. Tre Ducati nei primi quattro posti!

-10 giri: Rinaldi supera di cattiveria Bassani, cade anche Baz!

-11 giri: Doppio sorpasso di Razgatlioglu che ora è 20°, la zona punti si avvicina. 12° Andrea Locatelli in difficoltà in questo sabato francese.

-12 giri: La nuova top-10: Bautista, Redding, Baz, Bassani, Rinaldi, Lowes, Gerloff, Lecuona, Vierge, Oettl.

-14 giri: Toprak è a 14 secondi dalla zona punti, Rea resta doppiato.

-15 giri: Alvaro Bautista 1°, resta incollato Scott Redding che prendono il largo su Baz, Bassani e più distaccato Rinaldi.

-16 giri: Bautista mette pressione a Redding. Il britannico in lotta contro la sua ex Ducati. Bassani 4° e si avvicina a Loris Baz.

-17 giri: Jonathan Rea ritorna in pista da doppiato, anche Toprak Razgatlioglu riprende la sua corsa dai bassifondi di classifica.

-18 giri: Redding resta al comando seguito da Bautista e Baz, 4° Bassani davanti a Rinaldi.

-19 giri: Caduta di Jonathan Rea! Alto scivolone dopo quello nelle FP3. Brutto colpo per il nordirlandese in ottica iridata. Prova a ripartire ma la ZX10-RR non va… Ma cosa succede…! Cade anche Toprak Razgatlioglu.

-20 giri: La top-10: Redding, Razgatlioglu, Rea, Bautista, Lowes, Rinaldi, Baz, Gerloff, Bassani, Mahias.

-21 giri: Razgatlioglu è partito fortissimo e si mette al comando, seguono Redding, Rea e Bautista. Intanto Scott Redding supera il turco della Yamaha…

Il pre-gara di Magny Cours

13:57 – Nuvole minacciose sul circuito di Magny-Cours, ma si comincia con gomme Pirelli da asciutto. Rea e Razgatlioglu partono da favoriti, ma Bautista ha già dimostrato di poter sovvertire ogni pronostico.

13:55 – Michael Van der Mark celebra il ritorno in Superbike con una 15esima posizione in griglia. “Va molto meglio, la vita di tutti i giorni è molto più semplice. Anche i movimenti sulla moto sono più facili per me. È stato un po’ più difficile per me sul bagnato, perché non riesco a portare il ginocchio così in basso sul lato destro“.

13:52 – Resta in discussione Michael Rinaldi in attesa di rinnovo contratto con Ducati. La firma è forse scontata, ma l’attesa crea qualche dubbio…

13:50 – Toprak Razgatlioglu ha preannunciato l’arrivo di Remy Gardner in Superbike con il marchio Yamaha. “Quando si passa dal paddock della MotoGP alle superbike, tutti vogliono prima guidare una Ducati perché è una moto molto veloce“, ha detto il campione turco. “Ma la Yamaha è anche una moto molto forte. Non veloce sui rettilinei come la Ducati, ma molto buona in curva. Penso che la Yamaha gli faccia bene“.

13:45 – Il poleman Jonathan Rea ha commentato la morte della Regina Elisabetta. “Era conosciuta in tutto il mondo come una personalità incredibile. Ha portato molto ottimismo alle persone nei momenti difficili. Mia nonna l’amava. La regina era una donna incredibile e ho sempre atteso con impazienza il discorso del giorno di Natale“.

Il riassunto delle qualifiche Superbike

Il weekend di Superbike a Magny Cours entra nel vivo con Gara-1, il poleman è Jonathan Rea in 1’36″124 a pari merito con Toprak Razgatlioglu. La prima finestra va al sei volte campione della Kawasaki per la discriminante del secondo passaggio più veloce rispetto al pilota turco della Yamaha. “Ottima sessione, la moto era perfetta sul bagnato e sull’asciutto, i ragazzi hanno lavorato splendidamente. Sapevano bene cosa mi serviva e abbiamo cambiato il set-up – racconta Jonathan Rea nel parco chiuso dopo la Superpole -. Purtroppo stamattina sono caduto, abbiamo provato a cambiare qualcosa ma non ci sono riuscito. Ho dato un po ‘di lavoro ai ragazzi, mi dispiace, spero che la Superpole ripaghi i loro sforzi“.

In prima fila ci sarà l’iridato Razgatlioglu che promette battaglia nei 21 giri di gara. “Felice di essere ancora in prima fila, in questa sessione abbiamo avuto problemi di traffico ma partiamo al 2° posto e va bene. Ci giochiamo la vittoria, vedremo“, ha assicurato il campione in carica della Superbike. A chiudere la prima fila il pilota BMW Scott Redding, in forte crescita nelle ultime uscite. “Molto contento di essere in prima fila, a Most la qualifica era stata difficile, qua abbiamo migliorato lavorando in quella direzione. Sono felice di vedere che quando serve la performance viene fuori, stiamo cercando di arrivare a battagliare con i migliori. Speriamo di partire forte, non abbiamo nulla di perdere, non voglio mettermi in mezzo alla lotta per il Mondiale ma voglio il primo successo con Bmw“.

Ad aprire la seconda fila ci penserà il leader del campionato SBK, Alvaro Bautista, che ha chiuso la qualifica a 292 millesimi dal best lap. Al suo fianco scatteranno Garrett Gerloff e Alex Lowes, mentre Michael Rinaldi deve accontentarsi della settima piazza in griglia. Buona prestazione di Axel Bassani nella Superpole, partendo 8° davanti al francese Loris Baz del team Bonovo BMW. Gara-1 Superbike al via alle 14:00, il meteo preannuncia tempo stabile seppur nuvoloso. Il rischio pioggia resta dietro l’angolo.