LIVE MotoGP, Test Qatar day-6: diretta, tempi e classifica in tempo reale

LIVE della 6^ giornata di Test MotoGP in Qatar. Segui la diretta in tempo reale con tempi, classifica, commenti e aggiornamenti dal circuito di Losail.

12:28 – Ancora nessun pilota in pista.

12:15 – Ancora nessun giro cronometrato. Ricordiamo che oggi è l’ultima giornata di test MotoGP. Poi dovremo attendere giovedì 25 marzo per la prima conferenza stampa del 2021.

12:00 – Prima simulazione di gara per Luca Marini nel day-5. Soddisfatto il team manager Esponsorama Ruben Xaus: “Sono contento, è un buon punto di partenza se si considera che è stato il primo long run sulla Ducati”.

11:44 – Buone notizie per Marc Marquez anche se non c’è una data per il rientro. Ieri ha effettuato un controllo presso la clinica Ruber di Madrid. I medici hanno stabilito che la guarigione dell’omero procede come desiderato. Il campione può intensificare il suo allenamento e il terapista può anche lavorare più intensamente sulla mobilità della spalla destra

11:35 – KTM in grande difficoltà anche con il suo pilota di maggiore esperienza Miguel Oliveira. “Non riusciamo a sfruttare al meglio il nostro miglior pacchetto in tutti i settori del tracciato. Ecco perché ci manca ancora molto tempo per arrivare in cima. Sembra che stiamo soffrendo un po’ più del previsto“.

11:25 – Le prime dosi di vaccino verranno somministrate in mattinata, dopo una nota informativa diramata ieri sera. Stefan Bradl ha anticipato che effettuerà il vaccino prima di scendere in pista.

Il riassunto del day-5

Ultima giornata di test MotoGP in Qatar, poi seguiranno circa due settimane di pausa prima del via al Mondiale 2021. La giornata di ieri ha visto tre Yamaha chiudere al comando, nonostante la M1 registri ancora un netto gap di potenza (10 km/h) sui rettilinei rispetto alla Ducati. Bene anche Valentino Rossi in ottava posizione, dopo le buone sensazioni con il nuovo telaio. In casa Ducati ci pensa Pecco Bagnaia a posizionare una GP21 nel gruppo di vertice con un 4° tempo a due decimi dal best lap. Jack Miller, invece, si è concentrato sulla simulazione gara di 21 giri: “Solo negli ultimi cinque giri la gomma posteriore non era in buone condizioni, dobbiamo lavorare su questo”.

La nota positiva di questi test IRTA è sicuramente Aprilia, che posiziona Aleix Espargarò sempre nel gruppetto di vertice. Il catalano promuove a pieni voti le novità apportate dagli ingegneri di Noale, a cominciare dalla nuova specifica di motore. Chi invece sorprende negativamente è il marchio KTM, ancora nessun pilota nella top-10 fino ad oggi. Danilo Petrucci fatica a trovare delle soluzioni valide, ma il circuito di Doha sembra a priori terreno ostico per la RC16. In casa Honda ci pensa Pol Espargarò a trainare il carro in attesa del ritorno di Marc Marquez: 10° crono per il neo arrivato che ha riportato anche la sua prima caduta con la RC213V. Buone impressioni anche nel box Suzuki, sebbene la differenza di top speed da Ducati preoccupa non poco.

La vera notizia nel paddock della MotoGP che risuona nelle ultime 24 ore è la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19. Il Qatar è stato uno dei primi Paesi ad avviare un programma di vaccinazione di massa utilizzando entrambi i vaccini Pfizer e Moderna. Il 10% della popolazione adulta ha già ricevuto la prima dose. Da stasera verranno somministrate le prime dosi. La seconda nell’intervallo fra i due Gran Premi. Ma sottoporsi non sarà un obbligo per nessuno.