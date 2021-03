LIVE MotoGP, Test Qatar day-4: segui la diretta in tempo reale

LIVE della 4^ giornata di Test MotoGP in Qatar. Segui la diretta in tempo reale con tempi, classifica, commenti e aggiornamenti dal circuito di Losail.

11:40 – Luca Marini nella prima uscita MotoGP ha lavorato molto su ergonomia, stile di guida ed elettronica. Proseguirà l’adattamento alle gomme Michelin dopo una lunga esperienza con Dunlop in Moto2. “Dobbiamo lavorare su molti dettagli per essere al 100%, ma possiamo pensare a una simulazione di gara nella prossima sessione“.

11:31 – Giornate di test anche per Michelin. Piero Taramasso: “L’assegnazione sarà la stessa anche per la seconda prova e poi anche per le due gare di Doha. Abbiamo mantenuto la mescola morbida davanti insieme a una soluzione media asimmetrica e una gomma dura, specialmente per temperature di 35-40 gradi. Per le corse, invece, le nuove gomme morbide o medie andranno bene al posteriore. Abbiamo portato una nuova gomma media“.

11:25 – C’è fermento in Aprilia per confermare le buone sensazioni del primo test MotoGP. Aleix Espargarò vuole compiere quel salto di qualità che è mancato negli ultimi anni: “La moto sembra decisamente più veloce della precedente stagione. Le gare sono sempre qualcosa di diverso, ma penso che stiamo molto meglio rispetto allo scorso anno“.

11:15 – In questa seconda tornata di test Johann Zarco proverà la nuova carena Ducati e farà una simulazione di gara. Per il francese buone impressioni all’esordio in Pramac: “Dall’Igna qui è presente dopo ogni giro“.

Il riassunto del primo test IRTA

Seconda e ultima sessione di test MotoGP a Losail. Dal 10 al 12 marzo i sei costruttori avranno a disposizione tre giorni di prove per limare gli ultimi dettagli in vista del Mondiale che aprirà i battenti il 28 marzo in Qatar. Tante le curiosità sotto la lente di ingrandimento. A cominciare dal box di Valentino Rossi che nel primo test IRTA della scorsa settimana ha riscontrato problemi in uscita di curva a causa della mancanza di grip. Il Dottore lamenta i soliti difetti tecnici che si trascina ormai da qualche anno in sella alla M1. A fronte dei suoi colleghi di marca che pare abbiano trovato un buon feeling sia sul giro che nel ritmo gara. Tradizionalmente il tracciato di Doha si è rivelato terreno fertile per le Yamaha, sarà quindi Portimao il primo vero banco di prova.

In casa Suzuki si è iniziato a lavorare già sul motore 2022. La scorsa settimana l’hanno provato il collaudatore Sylvain Guintoli e Alex Rins, adesso toccherà a Joan Mir. Honda si concentra sul nuovo telaio della RC213V, in attesa di sapere se Marc Marquez sarà disponibile per il primo week-end di MotoGP. Il suo nome compare nella lista provvisoria, ma saranno i medici a dover dare l’ok. Al momento sembra difficile vederlo in griglia il 28 marzo, ma Ducati continuerà a focalizzare l’attenzione sulla nuova carena aerodinamica: Jack Miller ha piazzato un buon secondo tempo finale nel primo test MotoGP, a soli 77 millesimi dal best lap di Fabio Quartararo. Il feeling con la GP21 sembra già ottimo, ma sono molte le novità da vagliare.

Aprilia è chiamata a confermare le buone sensazioni raccolte con Aleix Espargarò. La RS-GP21 può contare su un ulteriore step di motore, non dovendo subire il congelamento dei motori previsto per questa stagione MotoGP. Ma i tecnici di Noale hanno apportato molti aggiornamenti sul prototipo, a cominciare da un nuovo scarico ed elementi di aerodinamica. Si attende qualcosa in più dai box KTM e Tech3, dopo che nessuna RC16 è riuscita a conquistare la top-10 nella prima uscita. Danilo Petrucci dovrà apportare modifiche all’ergonomia per adattare la sua altezza alla moto arancione.