LIVE MotoGP Silverstone: diretta Gran Premio in tempo reale

A Silverstone si corre la 12esima tappa del campionato MotoGP. Segui la diretta della gara con tempi, classifica e aggiornamenti in tempo reale.

-19 giri: La top-10 è la seguente: Pol Espargarò, Bagnaia, Aleix Espargarò, Quartararo, Miller, Rossi, Mir, Rins, Nakagami e Zarco. Aggessiva l’Aprilia di Aleix che sorpassa la Ducati di Pecco.

-20 giri: Pol Espargarò parte a razzo seguito da Fabio Quartararo, Aleix Espargarò 3° ma viene subito ripreso da Pecco Bagnaia. Cadono Marc Marquez e Jorge Martin.

Il pre-gara di Silverstone

13:59 – Inizia il giro di ricognizione, un minuto al via…

13:57 – 13esima e 14esima piazza per Enea Bastianini e Luca Marini, 16° in griglia Danilo Petrucci. Lorenzo Savadori ha dichiarato forfait dopo l’infortunio al malleolo rimediato in Austria.

13:54 – Soft all’anteriore per Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che si giocano una bella fetta di Mondiale. Medesima strategia anche per il poleman Pol Espargarò.

13:50 – Temperature dell’asfalto piuttosto basse (24°C), Valentino Rossi monta la media al posteriore, ma sperava in un meteo più mite per girare con la gomma hard. Doppia media anche per Aleix Espargarò che vuole puntare al podio.

13:47 – I piloti Suzuki non hanno montato il dispositivo holeshot anteriore-posteriore. L’abbassatore deve ancora essere perfezionato e su questa pista l’utilizzo non è considerato fondamentale.

13:44 – Lin Jarvis ufficializza l’accordo tra Yamaha e Dovizioso. Il forlivese in pista con la M1 nel GP di Misano. Franco Morbidelli esordirà nel team factory.

Il riepilogo delle qualifiche

Il campionato del mondo MotoGP corre a Silverstone la 12esima tappa stagionale. Fabio Quartararo arriva da leader di classifica con 47 punti di vantaggio sui diretti inseguitori Pecco Bagnaia e Joan Mir. Il francese della Yamaha ha mancato la pole nelle ultime qualifiche, ma scatterà dalla prima fila preceduto da Pol Espargarò e dal piemontese della Ducati. Tra Pecco e Fabio si preannuncia una battaglia che potrebbe rivelarsi già decisiva per la corsa al titolo MotoGP, ma dalle retrovie occhi puntati ai possibili assalti di Jorge Martin, 4° in griglia di partenza. Il madrileno del team Pramac è reduce da un podio e una vittoria in Austria, deciso a riconfermarsi anche in terra inglese.

Dalla seconda fila partirà anche Marc Marquez, autore di due cadute dall’inizio di questo week-end. La prima nelle FP1, con il pilota Honda costretto a passare per il Medical Center a causa di un problema all’occhio destro. La seconda nel warm-up senza nessuna conseguenza. Incidenti che potrebbero evidenziare come il pluricampione sia alla ricerca del limite con la sua RC213V, riscontrando miglioramenti alle condizioni del braccio destro. A chiudere la seconda fila l’Aprilia di Aleix Espargarò che va alla ricerca del primo podio in MotoGP con la RS-GP. Il tracciato di Silverstone potrebbe essere terreno fertile per la Casa di Noale che vuole sfruttare al meglio questa ghiotta occasione.

Il terza fila Jack Miller, Valentino Rossi e Johann Zarco. I due piloti Ducati non hanno brillato nelle qualifiche e sono chiamati ad una partenza sprint per non perdere la scia del gruppo di testa. Per il Dottore la speranza di chiudere questo Gran Premio con il suo miglior risultato da inizio Mondiale e chiudere la carriera con dei buoni ricordi. Occhio anche alle due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins in quarta fila, per tradizione in difficoltà sul giro secco, ma sorprendenti in termini di passo gara.