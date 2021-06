LIVE MotoGP Sachsenring: diretta Qualifiche in tempo reale

Diretta LIVE delle Qualifiche MotoGP. Segui in diretta le Q1 e Q2 del Sachsenring con commenti e analisi in tempo reale.

13:45 – L’ex team manager Livio Suppo molto critico nei confronti della gestione Honda. In un’intervista a Simon Patterson: “Sinceramente penso che abbiano fatto molti errori, a cominciare dall’infortunio di Marquez. Ho sempre pensato che fosse una follia riportare Marc alle corse così presto. Certo, il medico ha tante responsabilità. Ma mi è capitato più volte che un medico dicesse qualcosa in cui non credevo molto e ho sempre preferito avere altri pareri”.

13:40 – Le temperature dell’asfalto hanno già oltrepassato quota 50° C. Si lavora in ottica gara per scegliere la migliore strategia gomme. Vinales ha compiuto qualche giro con la soft al posteriore per vedere cosa migliorare in vista del Q1.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Sabato di qualifiche MotoGP al Sachsenring, con le temperature dell’asfalto che metteranno a dura prove le gomme Soft. Dopo le prime tre sessioni di prove libere, Yamaha si piazza al comando della classifica combinata con il solito Fabio Quartararo. Il francese proverà a rincorrere la sua seta pole consecutiva stagionale, confermando il buon momento di forma in sella alla sua YZR-M1. Ma occhi puntati anche sulle Ducati, con le quattro moto factory che hanno ottenuto l’accesso diretto alla Q2.

Nei primi dieci anche la KTM di Miguel Oliveira, reduce dalla vittoria in Catalunya, e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Per il maggiore dei fratelli di Granollers buone le sensazioni su un tracciato non certo facile, ma dove la velocità di punta non svolge un ruolo primario. Il Sachsenring è tradizionalmente un layout favorevole alla Honda e sono ben tre le RC213V che entrato direttamente al secondo turno di qualifiche: resta fuori Pol Espargarò.

Sarà una Q1 MotoGP con nomi eccellenti, a cominciare dalle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Oltre alle Yamaha di Vinales, Morbidelli e Rossi. Per il campione di Tavullia si prevede un altro Gran Premio in salita, che preannuncia l’addio al Motomondiale, probabilmente verrà ufficializzato il prossimo mese. Passerà per la Q1 anche la KTM di Danilo Petrucci che ha a disposizione il nuovo telaio e si gioca una sella per il 2022. Da non sottovalutare il collega di marca Brad Binder, in forte ascesa negli ultimi round.