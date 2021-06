LIVE MotoGP Sachsenring: diretta Gara in tempo reale

LIVE Gran Premio del Sachsenring di MotoGP. Segui la gara in tempo reale, con aggiornamenti, tempi e classifica dal circuito tedesco.

-24 giri: Marc Marquez ancora al comando. Alle spalle Aleix Espargarò, Zarco, Miller, Oliveira, Quartararo. Cade Lorenzo Savadori. 14° Valentino Rossi che firma un giro veloce.

-26 giri: Cadono Danilo Petrucci e Alex Marquez. Rabbia per il pilota ternano che che va alla ricerca di un rinnovo di contratto sempre più difficile.

-27 giri: La top-10: Marquez, Espargarò, Zarco, Miller, Quartararo, Oliveira, Binder, Rins, Martin Nakagami.

-29 giri: Marc Marquez davanti a tutti. Valentino Rossi 17° davanti al fratello Luca Marini.

-30 giri: Aleix Espargarò autore di una grande partenza si mette al comando, seguito da Marc Marquez e Johann Zarco. 4° Fabio Quartararo, 13° Bagnaia, ultimo Franco Morbidelli.

Il pre gara del Sachsenring

13:59 – Inizia il giro di ricognizione… Tutto pronto per il GP del Sachsenring.

13:55 – Cinque minuti alla partenza. Intanto nel paddock della MotoGP si rincorrono voci che Valentino Rossi non rinnoverà con Petronas SRT nel 2022.

13:48 – Pecco Bagnaia: “La differenza la farà chi negli ultimi 15 giri riuscirà a restare costante. 30 giri sono tanti“. Taka Nakagami monta a sorpresa la soft al posteriore.

13:45 – In Moto2 ha trionfato Remy Gardener. In Moto3 quarta vittoria stagionale per Pedro Acosta.

13:40 – Le nuvole sono arrivate sul circuito del Sachsenring, ma il rischio pioggia resta basso. Le temperature dell’asfalto si aggirano sui 40°C.

13:35 – Enea Bastianini ha rallentato alla curva 8 nel corso delle qualifiche, ostacolando Danilo Petrucci. La Race Direction lo ha penalizzato retrocedendolo di tre posizioni in griglia e scatterà 18°.

Il riepilogo delle qualifiche

Il campionato del mondo MotoGP corre la sua ottava tappa stagionale sul circuito del Sachsenring. In pole position la Ducati di Johann Zarco che proverà a frenare le scorribande della Yamaha di Fabio Quartararo in seconda piazza. Sarà ancora una sfida tra Borgo Panigale e la Casa di Iwata, anche se Pecco Bagnaia è chiamato ad una partenza perfetta dalla decima casella. Le qualifiche del sabato hanno proiettato anche l’Aprilia di Aleix Espargarò in prima fila, uno storico risultato per il team veneto che adesso spera nel colpaccio.

Ad aprire la seconda fila l’altra Ducati GP21 di Jack Miller, affiancato da Marc Marquez e Miguel Oliveira. Il Cabroncito si riaffaccia ai piani alti sfruttando il layout antiorario e le numerose curve a sinistra, che gli permettono di sforzare meno la spalla destra. Non sarà forse il momento per ritornare alla vittoria, ma il fuoriclasse HRC avanza nella ripresa dopo il lungo infortunio. 8° e 9° i due compagni di marca Pol Espargarò e Taka Nakagami.

Continua il momento negativo di Valentino Rossi che partirà dalla quinta fila nel GP del Sachsenring. Il campione di Tavullia sembra ormai deciso a gettare la spugna al termine di questa stagione MotoGP. Al termine della Q2 ha ripuntato il dito contro le gomme Michelin, soprattutto la carcassa morbida al posteriore, che gli ha impedito di essere competitivo negli ultimi anni. Male la Yamaha factory di Maverick Vinales, autore di una delle sue peggiori qualifiche in carriera.