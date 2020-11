LIVE MotoGP: Qualifiche GP d’Europa in tempo reale

LIVE delle Qualifiche MotoGP del GP d'Europa sul circuito di Valencia. Tempi, classifica, aggiornamenti e analisi in tempo reale dal Ricardo Tormo.

14:35 – Nelle FP4 si gira ancora con gomme da bagnato nonostante splenda il sole. In vista del Q2 le condizioni della pista potrebbero consentire l’uso delle slick.

14:30 – Jack Miller riconferma di saper gestire ottimamente le condizioni miste e da bagnato. Sarà l’australiano tra i favoriti per la conquista della pole position? In casa Ducati Andrea Dovizioso è chiamato ad una prova di orgoglio. Solo un podio potrebbe tenere in vita le sue speranze iridate.

14:25 – All’inizio delle FP4 arriva la notizia che Luca Marini approderà in MotoGP nel 2021 con il team Esponsorama. L’indiscrezione trapelava da diverse settimane ma è arrivata finalmente l’ufficialità. “Sono molto felice di quello che sta facendo il team negli ultimi tempi“, ha detto Ruben Xaus a Sky Sport MotoGP. “Da direttore sportivo cercherò di dare il massimo per la squadra“.

Il riassunto delle FP1-2-3

Il GP d’Europa sul circuito di Valencia ha finora alternato sessioni bagnate e asciutte per la classe MotoGP. Bisogna fare i conti con l’incognita meteo al Ricardo Tormo, con alcuni piloti, vedi Jack Miller, che hanno preferito limitarsi o restare fermi ai box nelle FP3 per preservare le gomme. Sarà un week-end decisivo per la corsa al titolo mondiale 2020, al termine del quale dovrebbe sfoltirsi il gruppo pretendente al trono iridato. La partenza dalla pit lane di Maverick Vinales, costretto a montare il sesto motore, sembra tagliarlo definitivamente fuori dalla corsa alla leadership.

Tutti i favoriti per il Mondiale hanno ottenuto l’accesso diretto al Q2. Dovranno passare per il Q1 Danilo Petrucci, Pecco Bagnaia, Miguel Oliveira, Johann Zarco e Valentino Rossi. Il Dottore è finalmente ritornato in sella alla sua Yamaha M1 dopo aver saltato il doppio round di Aragon e le libere di Valencia. Sul filo del rasoio il 41enne di Tavullia ha ottenuto due tamponi negativi al Covid-19, così da poter partecipare alle FP3. Le condizioni da bagnato e la lunga assenza dalle piste non gli hanno però permesso di azzardare un buon crono al mattino.

In casa Honda sembra che sia Taka Nakagami a dover tenere alto il nome del marchio, ancora una volta. In difficoltà Alex Marquez che sul bagnato ancora non ha preso le misure alla sua RC213V. Cal Crutchlow, invece, è alle prese con un infortunio alla spalla rimediato nell’ultimo Gran Premio a Teruel. Il britannico della LCR però stringe i denti e vuole portare a termine quest’ultimo scorcio di campionato MotoGP, prima di dire addio alla HRC. Da segnalare la buona prestazione di Aleix Espargarò sull’asciutto delle FP2, mentre Lorenzo Savadori migliora gradualmente il feeling con la RS-GP.