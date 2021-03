LIVE MotoGP Qatar: diretta Test Losail day-1 in tempo reale

LIVE della prima giornata di Test MotoGP in Qatar. Tempi, classifica, commenti e approfondimenti in tempo reale dal Losail International Circuit.

11:35 – L’altro grande assente in Qatar è Marc Marquez la cui assenza era stata preannunciata ufficialmente nel corso della presentazione del team Repsol Honda. Dai microfoni di Sky Sport, Guido Meda azzarda il suo ritorno in occasione del primo week-end di gara!

11:30 – Jorge Lorenzo per la prima volta senza un contratto in MotoGP. Dalle Isole Maldive offre qualche anticipazione sulla nuova stagione. “Credo che Maverick Vinales sia uno dei piloti più veloci e talentuosi in griglia, ma per diversi motivi non è ancora riuscito a esprimere il suo pieno potenziale in pista. Si spera che quest’anno possa farlo con l’aiuto di una Yamaha migliore”.

L’anteprima del test MotoGP in Qatar

Prima giornata di test MotoGP in Qatar per tutti i piloti della classe regina. Venerdì 5 marzo è andato in scena lo shakedown, con i collaudatori, i tre rookie Ducati e Lorenzo Savadori per il team Aprilia. Oggi si inizierà a fare sul serio e a mettere sotto stress i nuovi aggiornamenti sui prototipi 2021. In casa Ducati abbiamo visto già ieri alcune novità in campo aerodinamico sulla Desmosedici GP21 a disposizione di Michele Pirro. Sarà la prima volta che vedremo in azione Pecco Bagnaia e Jack Miller nel box factory, con Johann Zarco promosso in Pramac dopo una prima stagione in rosso con Avintia.

Esordio con colori factory anche per Fabio Quartararo con Yamaha e Pol Espargarò in Honda. Con Valentino Rossi in sella alla M1 con livrea Petronas SRT, mentre Alex Marquez con il team satellite LCR dopo un anno da rookie con Repsol Honda. Finalmente il nostro Danilo Petrucci potrà approcciarsi con la sua nuova KTM RC16 e proverà a dimenticare gli stilemi della Ducati, ritrovandosi in un ambiente a suo dire più familiare. Sabato 6 marzo non è solo giornata di test, ma anche di presentazioni ufficiali! Il team campione in carica Suzuki Ecstar di Joan Mir e Alex Rins ha sfoggiato le nuove livree sul circuito di Losail, prima di cominciare a lavorare sugli ultimi sviluppi della GSX-RR.

Il programma di Losail

Il test MotoGP del Qatar avrà inizio alle ore 12:00 in Italia (14 ora locale) e si concluderanno alle 19:00 (21:00 ora locale). Identico programma anche per domenica 7 marzo. Dal 10 al 12 marzo seconda e ultima sessione di test MotoGP. Ricordiamo che il GP di Losail 2021, in programma domenica 28 marzo, prenderà il via alle 19:00 (21:00 ora locale) sotto la luce artificiale dei riflettori. Seconda tappa ancora sul circuito di Losail con orario serale nel week-end successivo.