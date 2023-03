12:08 – Marc Marquez e Miguel Oliveira guadagnano l’accesso al Q2. Partiranno dalla quinta fila Alex Marquez, Joan Mir e Brad Binder. Alex Rins, Franco Morbidelli e Taka Nakagami in quinta fila.

12:06 – Alex Marquez si piazza alle spalle del fratello Marc, ma l’eroe di casa Miguel Oliveira si riprende subito la seconda piazza.

12:03 – Dorna ci tiene a precisare che la gara del sabato è denominata “MotoGP Sprint” e non “Sprint Race”. Prenderà il via alle 16:00. e si disputerà su una lunghezza di 12 giri.

11:59 – Piloti ai box per il cambio gomma. La classifica provvisoria: Marquez, Oliveira, Mir, Rins, Morbidelli, Raul Fernandez.

11:55 – 1’37″6 per Marc Marquez che si piazza al comando provvisorio del Q1. Alle sue spalle MIguel Oliveira distante tre decimi.

11:50 – Le moto entrano in pista per la prima manche di Qualifiche.

La FP3 del GP di Portimao

11:45 – La FP3 si chiude con il best lap di Bezzecchi in 1’38″577, seguito da Fabio Quartararo a 149 millesimi e Aleix Espargaró a 224 millesimi. 4° il campione in carica Pecco Bagnaia, ancora 10° Enea Bastianini.

11:40 – Sembra ancora sottotono Enea Bastianini al termine delle libere. “In qualifica si faranno sicuramente tempi più interessanti. Un turno così lungo di libere ti consente di lavorare bene sulla moto. Sono entrato per un soffio nel Q2… Ancora non ho capito il mio potenziale, abbiamo sempre migliorato nell’arco della giornata, mi manca quel feeling speciale per essere il più veloce… Sarà un anno interessante, se faccio una bella qualifica ho un bel ritmo per stare davanti. Conterà tanto partire in prima fila, qui ci sono pochi punti per sorpassare“.

11:35 – Nel venerdì di prove libere ha brillato Jack Miller con il suo best lap. Leggi qui le dichiarazioni del pilota KTM.

11:30 – Sul tracciato dell’Algarve va in scena il terzo e ultimo turno di prove libere MotoGP. Marco Bezzecchi al comando davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Cadute per Luca Marini ed Enea Bastianini senza conseguenze.

Il riepilogo del venerdì di MotoGP a Portimao

Il nuovo format MotoGP ’23 anticipa le qualifiche al sabato mattina, con il Q1 che scatterà alle 11:50 e il Q2 alle 12:15. Accedono direttamente al Q2 Jack Miller che venerdì ha stanziato il miglior crono in 1’37″709 in sella alla sua nuova KTM RC16. Alle sue spalle si piazzano l’Aprilia di Maverick Vinales e le Ducati di Pecco Bagnaia e Luca Marini, racchiusi in meno di due decimi. Entrata diretta anche al Q2 anche per Jorge Martin, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró ed Enea Bastianini.

Nessuna Honda si è piazzata nella top-10, quindi sarà un Q1 al cardiopalma e con Marc Marquez chiamato ad una prima prova di forza sul giro secco. Bene anche Joan Mir che si è piazzato come miglior pilota del suo marchio nella FP1. La concorrenza interna nel box HRC avrà un certo peso in questo turno di qualifiche: “Sarà molto difficile entrare in Q2“, ammette l’otto volte campione del mondo. “Dipende da tante cose. Dal grip mattutino e come mi sento nelle FP3. Due piloti possono salire dal Q1… Penso che qualsiasi pilota Honda ci proverà. Dopo venerdì eravamo in tre vicini, Rins e Mir e io, abbiamo tempi sul giro quasi identici“. Occhi puntati su Alex Marquez e Marco Bezzecchi che con le Desmosedici GP22 possono ritagliarsi una poltrona per il Q2.

L’incidente e le condizioni di Pol Espargaró

Il primo giorno del GP di Portimao è stato contrassegnato dall’incidente di Pol Espargaró e c’è stata una Safety Commission molto accentuata. Gli organizzatori dell’evento all’Algarve non hanno cambiato la ghiaia in curva 10, mai avrebbero immaginato una caduta del genere. Dopo le polemiche nei test invernali si punta nuovamente il dito sulle vie di fuga e la presenza di pietre grandi quanto un pugno. Il pilota del team GasGas Tech3 resterà fuori per qualche mese e finora non è chiaro se bisognerà intervenire chirurgicamente per stabilizzare le fratture alle vertebre. Non è ancora chiaro quanto grave sia stata la contusione ai polmoni e la frattura alla mandibola.

Foto di Valter Magatti