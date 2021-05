LIVE MotoGP Mugello: Qualifiche in tempo reale, paura per Dupasquier

LIVE Qualifiche MotoGP Mugello 2021. Aggiornamenti in tempo reale su Q1 e Q2, atmosfera surreale per l'incidente accorso a Jason Dupasquier.

14:10 – Giacomo Agostini: “Incidenti come questi ti lasciano così. Spero che riesca a cavarsela, è sempre triste vedere un collega messo male. Purtroppo il nostro mestiere è questo, ma oggi succede meno rispetto ai miei tempi. Abbiamo piste molto sicure, le tute, caschi speciali, ma succede in biciletta, figuriamoci a loro che vanno a 300 all’ora“.

14:05 – Ricordiamo che lo scorso 9 maggio un pilota italiano ha perso la vita al Mugello. Il 59enne Stelvio Boaretto perse la vita mentre correva per il Trofeo Italiano Amatori.

13:56 – Brutto incidente nelle qualifiche Moto3. Jason Dupasquier è stato trasferito in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze. Dorna non ha mandato in onda nessun filmato, ad eccezione di un replay in cui si vede la moto di Sazaki colpirlo sul casco all’Arrabbiata 2. Atmosfera surreale al Mugello dove il programma MotoGP va avanti.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Pecco Bagnaia ha inaugurato il sabato di MotoGP al Mugello con il nuovo record in 1’45″456. Il pilota piemontese conferma che la Ducati GP21 sia la favorita per la conquista della vittoria, ma il leader Fabio Quartararo gli resta incollato a 157 millesimi. Sarà ancora una sfida Yamaha-Ducati, ma non è andata bene la FP3 a Maverick Vinales autore di una caduta nelle fasi finali. Il pilota di Roses è 11° nella classifica combinata e quindi dovrà passare per la Q1.

Tra i primi dieci anche le KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira, che al Mugello hanno introdotto un nuovo telaio e un nuovo carburante. Accesso diretto alla Q2 anche per le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, approdate al GP d’Italia con aggiornamenti di elettronica e aerodinamica. 4° e 5° crono per le Desmosedici di Jack Miller e Miguel Oliveira. Pol Espargarò e Franco Morbidelli chiudono la top-10 e quindi hanno accesso garantito alle prime quattro file.

Tanti i nomi eccellenti che dovranno giocarsela nella Q1 del Mugello. Oltre a Vinales, Marc Marquez che qui sembra soffrire maggiormente le condizioni precarie della spalla. In Honda non escludono che il campione di Cervera possa dare forfait prima della gara. Week-end tutto in salita per Valentino Rossi, 18esimo, che riscontra difficoltà in frenata e nei cambi di direzione. A giocarsi una delle due poltrone per la Q2 anche le Aprilia di Aleix Espargarò, non in forma ottimale dopo l’operazione all’avambraccio, e di Lorenzo Savadori. Danilo Petrucci ancora non ha beneficiato del nuovo telaio per la sua KTM RC16. Anche i rookie Luca Marini ed Enea Bastianini proveranno a dare l’assalto alla seconda manche di qualifiche MotoGP.